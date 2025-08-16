¡ÖÉ¨¤â¸Ô¤â¿Í¹©´ØÀá¡×¡Ö¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÄÉðÆ£·É»Ê¤¬ÆÈÇò¤¹¤ë¡Ö°úÂà¸å¤Î¥ê¥¢¥ë¡×
ÉðÆ£·É»Ê¡¡MUTO Keiji¡¡¡Ê62ºÐ¡Ë
'62Ç¯¡¢»³Íü¸©À¸¤Þ¤ì¡£'84Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡ÖÆ®º²»°½Æ»Î¡×¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ³èÌö¡£'23Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤â¹Ô¤¦
¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤Æ»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î
'23Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆÉ¬»à¤ËÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾ï¤Ë´í¸±¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»à¤ò³Ð¸ç¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±Ê±ó¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦»°Âô¸÷À²¡Ê'09Ç¯Ë×¡¢µýÇ¯46¡Ë¤â»î¹çÃæ¤Ë¥ê¥ó¥°¾å¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½Ö¤Î¥ß¥¹¤¬Ì¿¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¶ÛÄ¥´¶¤â´Þ¤á¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â50Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¿ÈÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÄË¤à²Õ½ê¤âÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤Ç¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÄü¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²¤ä¸åÇÚ¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¼«¤é¤Î¹Í¤¨Êý¤äÀ¸¤ÍÍ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤¿ÅÓÃ¼¡¢²¿¤âÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤â¤¦Ç³¤¨¿Ô¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤¦¤ä¤¯»þ´Ö¤â¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥í¥ì¥¹°Ê³°¤Î¤³¤È¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥ì¥¹¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Ë½ª¤ï¤ë
40Ç¯¶á¤¯¿ÈÂÎ¤ò¹ó»È¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿§¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£'18Ç¯¤Ë¤ÏÎ¾¤Ò¤¶¤Ë¿Í¹©´ØÀá¤òÆþ¤ì¤ë¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¸Ô´ØÀá¤â¿Í¹©´ØÀá¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤«¡¢±¦¼ê¤Î¾®»Ø¤«¤éÏÓ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ïáã¤ì¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢ÉÔÄ´¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¸µµ¤¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÊâ¤¯¤³¤È¤¹¤é¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¥½¥Õ¥¡¤«¤éµ¯¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Þ¤ÏÄ«5»þ¤Ëµ¯¤¤¿¤é9»þ¤«¤éÀµ¸á¤Þ¤Ç±¿Æ°¡£Ãë²á¤®¤Ëµ¢Âð¤·¤¿¤é²È¤Ç¥´¥í¥´¥í¤·¤Æ°ìÆü¤ò½ª¤¨¤Þ¤¹¡£±¿Æ°¤Ï¶Ú¥È¥ì¤ò1»þ´ÖÈ¾¡¢¤½¤·¤Æ»Ä¤ê¤Î»þ´Ö¤ÏÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¡£ºÇ¸å¤Ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤Ä¼«Ê¬¤¬Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤â¸½Ìò»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤À¸³è¥ê¥º¥à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀµÄ¾¡¢½ª³è¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶ì¤·¤¤¾õÂÖ¤Ç»à¤Ë¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ËÃÃ¤¨Â³¤±¤ë¤Î¤ß¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â°ì¼ï¤Î½ª³è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£·ë¶É¡¢²¶¤Î¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Ë»Ï¤Þ¤ê¥×¥í¥ì¥¹¤Ë½ª¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
「週刊現代」2025年08月18日号より
