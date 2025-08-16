事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（33）が、16日までにX（旧ツイッター）を更新。地中海の宝石とも呼ばれ、猫の保護活動の盛んなマルタで、猫を地面にたたきつけるなど虐待した容疑で、有名大学出身の日本人が逮捕されたとの記事を引用し「同じ日本人として恥ずかしいですしどちらの国で裁かれようと厳罰を望みます」とつづった。

引用した記事では、日本人の有名大卒の男が、マルタで深夜に猫を地面にたたきつけた容疑で8月に逮捕されたという。6月には猫5匹の死体が見つかったとされる。

猪狩は「日本人でも外国で罪を犯したら送還や厳罰は当たり前です。これを日本人差別だなんて言いませんし言えません」とポスト。裁判前にはマルタ国民らの抗議活動があったとされており「マルタ国民の皆さんも『国外に追放せよ』と言っていますし、逆の立場で考えたら国から出ていって欲しいと思うので、日本に送還してもらうのが現地の方にとって良いと思います」とした。猪狩は「それにしても虐待された猫が本当に可哀想で心が痛みます 同じ日本人として恥ずかしいですしどちらの国で裁かれようと厳罰を望みます」と、裁判での厳しい処分を求めた。