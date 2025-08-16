【富士山が見えないから勝手に樹木伐採】中国人ホテル経営者に「無断増築」の疑い…「無法ぶり」を元従業員が告発！

「日本国籍を取得したい」と訴えるが

「中国人社長がお隣のヒノキを勝手に伐採しただけの問題だけではないんです。じつは、あのホテルは他にも違法行為をしています。中国人社長のやりたい放題は許されるのか。日本人として看過できません」

そう言って声を震わせるのは、山梨県富士河口湖町にあるインバウンド向けの中国資本ホテル「Kホテル」の元従業員Aさんだ。

Kホテルの経営者である秋山雅治こと郭亜川被告（グオ・ヤーチュアン 53歳）が、富士山の眺望を遮っていた隣人宅のヒノキを実行役に指示して伐採、さらに除草剤を注入して腐らせたとして器物損壊の罪に問われている事件の判決が今月18日に言い渡される。

実行犯が逮捕された後、半年以上国外逃亡していた郭被告に対し、検察は「利益だけ優先してホテルから富士山や河口湖が見通せるように無断で木を伐採するなど、動機は自己中心的で身勝手極まりない」として懲役1年を求刑。

一方、弁護側は執行猶予付きの判決を求め、郭被告は「娘は日本の大学を受験します。私も家族も日本国籍を取得したい。今回のことで影響がないようにしたい」「2度と日本の法律を違反しないと誓います」と情状酌量を訴えている。

郭被告は中国籍の実業家で、銀座でジャパニーズウイスキーの販売店、八王子では日本語学校も運営している。Kホテルをオープンさせたのは2020年12月。今年4月に逮捕された後、親族を名目上の社長に据えたが、今も実質的な経営者としてホテルを支配している。郭被告について、Aさんは次のように話す。

富士山が見える部屋付き露天風呂

「情状酌量を求めるために『日本国籍を取りたい』と発言したそうですが、開いた口が塞がりません。ビジネスの才覚はたしかですが、『儲けるためには何をしてもいい』という考えで、日本人が大切にしている考え方や慣習には一切興味がない。本人も日本語学校の経営に携わる奥さんも日本語をほとんど話せません。

最大の問題は法令順守の意識をまったく持ち合わせていないことです。その象徴がKホテルの運営実態です。ホテルのHPなどで『露天風呂付き』とうたっていますが、これは『無断増築』です。

ホテルをオープンする際、県に提出した設計図では、バルコニーに露天風呂があるのは全20室のうち10室だけでした。社長は『富士山の眺望を楽しめる露天風呂が全部屋に設置されている』として売り出したかったが、法律の問題で10室にしか設置できなかったのです。

結局どうしたのか。保健所検査、消防検査、そして設計図通りに施工されているか、建築基準法に適合しているかを最終確認する完了検査が終わった後、残りの10室にも無断で露天風呂を設置しました」

従業員にとって、部屋付き露天風呂の増設はオープン以来の懸案材料だったという。

雇用助成金3844万円を不正受給

「設計を担当した建築士は『違法なことをするのであれば私は責任を持てない』とホテルとの関係を断ってしまったのです。建築基準法により、特定建築物の所有者は建築物を適法な状態に維持することが求められており、建築士など有資格者に定期的に調査・検査させ、その結果を報告する義務があります。しかし、建築士は『一切関わりたくない。調査・報告の手続きも行わない』として拒否しています。

その結果、Kホテルは報告を一切行っていません。県からは『報告を出すように』と督促する手紙が届きましたが、社長の指示で無視し続けており、支配人は『違反がバレたら営業停止だ』と頭を抱えていました」（同前）

Kホテルおよび運営会社は「担当者不在」と話すのみ。一方、Kホテルの設計を担当した建築士は「竣工時は図面通りでした。たしかに（部屋付き露天風呂の増設について）そういう話は耳にしておりますが、竣工後は現地に一切行っていません。コメントは差し控えたい」と答えた。

日本の法律を軽視した行為は「無断増築」だけにとどまらない。

「運営する本社は新型コロナウイルス対策の雇用調整助成金の不正受給問題も起こしています。従業員を休業させていないにもかかわらず、休業させたとする虚偽の申請書類を作成し、助成金を不正に受け取っていました。ダマし取った額は計3844万5010円。この不正受給については、厚生労働省の東京労働局が発表しています」（Ａさん）

尻拭いをするのは日本人

近年、富士山が見渡せる観光地では中国資本によるホテルや旅館の買収が進んでいる。中国人オーナーが日本の法律や常識を無視して物事を強引に進めることで、地域住民は様々なトラブルに巻き込まれているが、中国人の下で日本人従業員が働くというケースも珍しいことではなくなってきた。

「良質なサービスを提供してお客様に喜んでいただく。これがホテルマンの基本姿勢です。ところが、この中国人社長はこれを持ち合わせていません。お金を稼げればいい。ズルをしても儲ければいい。ただそれだけです。ヒノキの件はあくまでやりたい放題の一端です。まさに無法地帯でした。

しかも、やりたい放題の尻拭いをするのはいつも日本人です。社長はそもそも日本語をほとんど話せませんからね。中国人の下で働くのがこれほど苦痛だとは思いませんでした。耐えられなくなって退社した日本人は私だけではありません」（同前）

Aさんは最後にこう訴えた。

「日本にいる以上、法律やルールや守るべきです。バレなければいいという問題ではない。これから秋を迎え、ホテルは繁忙期を迎えます。何か問題が起きてからでは遅い。行政は違反を黙認せず、しっかり指導監督してほしい」

判決は18日に言い渡される予定だ。

【こちらも読む】「富士山が見えないから切った」《中国資本ホテルによる隣人宅ヒノキ伐採事件》実行犯逮捕の翌日に「日本脱出」した中国人経営者の「正体」

【もっと読む】「富士山が見えないから切った」《中国資本ホテルによる隣人宅ヒノキ伐採事件》実行犯逮捕の翌日に「日本脱出」した中国人経営者の「正体」