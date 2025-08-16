5万いいね！3歳児が自宅トイレを拒否した【意外なワケ】に「うちも同じだった」の声続々【ママリ】

3歳児、自宅トイレを拒否していた理由に5万いいね

ご紹介するのはくろめ(@chromedium96)さんが投稿したあるエピソード。保育園ではできるのに、家ではできないこと。わが子にそういうことはありますか？教え方の違いなのか、環境の違いなのか、悩んだ人もいるはず。できれば保育園と同じように家でもできてほしいですよね…。





投稿者のくろめさんは、家でのトイトレがスムーズに進まずに頭を悩ませていました。保育園との違いは何なのか。分からないときは、思いきって本人に聞いてみるのも手です！

保育園ではトイレに行けてるのに自宅では頑なにトイレを避ける3歳さん、実は「自動で流れるトイレがこわかった」ことが判明しました。

トイレのコンセントをひっこ抜くことで解決した。今までの攻防はなんだったんだ…。

ちびっこの「できない」の理由、ほんと多種多様だな…

この投稿には「大人にとっては些細すぎて…」「うちの子もそうでした！」というリプライがついていました。保育園でできるなら、本来は家でもできるんですよね。それができないのには、何かの理由があるはずです。



家ではできない理由を考えて分からないときは、本人に聞いてみることもよいでしょう。案外、そんなこと？というときもあります。だけど、子どもにとっては「そんなこと？」では済まない重要なこと。子どもの目線にたって考えてあげたいですよね。

同じ園の年長ママたちとの「有益すぎる会」開催に6.1万いいね

ご紹介するのは、さや師_5y＋0y(@harushi_mama)さんの投稿です。入園入学前の作業としてちょっと憂鬱なのが「持ち物の名前付け」ではないでしょうか。さや師さんはママ友との「小学校用品に名前付けする会」について投稿し、子育て中の方からの反響がありました。

今度同じ保育園のママ達と「夜みんなでおしゃべりしながら算数おはじき等の小学校用品に名前付けする会」が開催される事が決まった。めっちゃありがたい。

小学校用品への名前付けが面倒に感じていたというさや師さん。同じ保育園のママ友と夜おしゃべりしながら「小学校用品に名前付けする会」が開催されることになったそうです。好きなドリンクを用意して、少しお菓子もつまみながら…でしょうか？やることは同じでも、友人と集まって作業すると、イベント感があって楽しくできそうですね。



この投稿には「オンラインで作業通話しても良さそう」「楽しみな作業にすら思えます！」といったコメントが寄せられていました。



苦手なものや、乗り気でない作業は、気の置けない仲間同士でするとやる気になりそうですね。オンラインでの作業通話も気軽にできて良いアイデア。面倒に感じる作業を楽しくする工夫が素晴らしい投稿でした。

9歳が書いた連絡帳、小さな文字で書かれた秘密のメモに6万いいね

ご紹介するのはトリッシュ(@torish935)さんの9歳の娘さんの思わず胸がキュンとなるメッセージに関する投稿です。連絡帳には時間割や宿題、翌日の持ち物などがていねいな字で書かれていますが、最後の行に少しだけ小さな字でママへのメッセージが添えてありました。その内容とかわいさにほっこりと温かな気持ちになりますよ。

©torish935

長女９才の連絡帳。

サインしようと開いたら、最後の一文に、なんとも嬉しいメッセージ😍❤️

とてもていねいな字で連絡事項が書いてある連絡帳。そして最後の1行には、他よりも少し小さく薄い字で「ままだいすき」と書き添えてありました。トリッシュさんがサインをするために読むことがわかったうえでこのメッセージを書いたのでしょうね。



こんなメッセージを見つけてしまったら、うれしくてついニヤニヤが止まらなくなりそうです。娘に話を聞くと「ママが気がついたら消すから小さく書いたの」と話していたそう。先生にはバレないように考えている点も小学生らしくてかわいらしいですね。



この投稿には「ほっこりしました」「お母様も大好きをいっぱい伝えてください」というリプライがついていました。親からの「大好き」も、たくさん伝えてあげたいですね。



他にも「小さめの文字がまたかわいさ満点」という声も。こっそりママに伝えたい愛を表現した連絡帳。読んでいるだけで幸せな気持ちにさせてくれるエピソードでしたね。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）