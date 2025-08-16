富士山に「埋まっていたもの」は…『ざんねんないきもの事典』動物学者の背筋が凍る体験

『ざんねんないきもの事典』や動く図鑑「MOVE」シリーズなど、子どもから大人まで幅広い世代に愛される作品を監修してきた動物学者の今泉忠明先生。なんと、父親も兄も息子さんも動物学者という「動物学者一家」でもあります。

著書『気がつけば動物学者三代』（講談社）には、そんな今泉先生がこれまでに体験してきた数々のエピソードが綴られています。その中には衝撃的な話もたくさん。本書から抜粋し、全6回の短期連載としてお届けします。子どもの頃から動物調査を重ねて、さまざまな経験をしてきた今泉先生。第1回はその中から、富士山の調査中に遭遇した、背筋が凍るような出来事をお届けします。

富士山に棲む哺乳類調査の依頼

一九七〇（昭和四十五）年の十月、僕が二十六歳の秋、元上野動物園園長の林寿郎さんが国立科学博物館の父の研究室に現れ、なにやら話し込んでいました。しばらくして父に呼ばれた僕は、林先生に紹介されました。林先生はこんな提案を持ちかけました。

「富士山に、子どもたちが自然の中で動植物のことを学べるような児童センターをつくろうと考えているんです。森の中を歩きながら、『ここにカモシカがいるよ』とか、『ここにクマが登る木があるよ』なんて案内したらおもしろいと思うんですよ。そのために、富士山に棲む哺乳類の調査をしていただけませんか？」

僕にとって願ってもない話でした。独り立ちして、動物学者としてフィールドで活動する絶好の機会だからです。その少し前にも、ある女子大学の先生から助手にならないかという誘いを受けたのですが、授業で学問を人に教えるのは性に合わないと考えてお断りしたばかりでした。今回の話は、いつものとおり自然が相手ですから、僕にとって素晴らしいチャンスでした。このころには、日本列島総合調査も、志賀高原のIBP調査も一段落していたこともあり、タイミングもよかったのです。

それに、父親といつもべったりくっついているという研究生活から、やっと脱出できるという気持ちもありました。給料が出るという話でしたので、僕はともかく結婚することにしました。

林先生には、「もしかすると、環境庁（現在の環境省）によるイリオモテヤマネコの生態調査が入るかもしれないので、そのときは休ませてほしい」という条件は出しました。イリオモテヤマネコは我が家に来たうえに、父が「新属新種」とお墨付きを与えた経緯もありますから、縁が深い動物です。この調査だけは、どうしても外せないと考えていました。

小屋で出会った二匹のヤマネ

富士山に棲む哺乳類の生態調査を引き受けると、気の早い林先生は、さっそく僕に仕事を言いつけました。先生のジープを富士山まで運ぶことです。調査の拠点となるのは、富士山の東側にある須走口登山道を登り、標高一四五〇メートル地点にある馬返の山小屋です。もともと登山者用の茶屋だったというその山小屋はボロボロで、端のほうの柱が朽ちて折れ、片側の屋根の軒が地面についているというありさまでした。まさに廃屋です。

「この小屋を修理して研究所にしましょう。すぐに東京の本郷の大工さんが来て工事を始めてくれますから、完成するまでは須走の町に泊まりましょう」

林先生の言うとおり、翌日から鈴木喜市さんという大工さんがやってきて、小屋の修復作業を始めてくれました。工事が始まって数日目のことです。鈴木さんが段ボール箱を抱えながら、うれしそうに話しかけてきました。

「今泉さん、これ小屋の中にあった古い布団で見つけたんですよ。とってもかわいいですね！」

箱の中で眠っていたのは、二匹のヤマネでした。ヤマネはネズミの仲間で、秋になると冬眠する性質があります。

「そうだ、ヤマネの巣箱をかけよう。ヤマネが冬眠のために巣箱に入ったら、いつでも観察できるぞ」

鈴木さんから材木をもらって巣箱を作り始めましたが、なかなかうまくできません。

「それぐらいなら私が作りますよ」

鈴木さんは、あっという間に二十個もの巣箱を作り上げてくれました。

さすがプロだけあって、すべて同じ大きさで、きちんと屋根もついている居心地のよさそうな巣箱です。僕はさっそく森に行き、よさそうな木を見つけると、はしごでよじ登り、地面から四メートルぐらいのところに巣箱を取りつけました。雨が入らないように、出入り口が少し下向きになるように設置するのがポイントです。

柱の根本に “妙なもの”

一方、僕の研究拠点となるための小屋の修復も順調に進んでおり、僕は林先生のジープを借りて周辺の森の調査を始めました。

ところがある日、鈴木さんが困った顔を浮かべて言いました。

「根元が腐った大きな柱があるので、それを交換しないといけないんですけど、柱の根元を掘ったら“妙なもの”が埋まっているんですよ……」

おそるおそる柱の根元を少し掘ってみると、ベージュ色の布のようなものが見えました。スコップの先で突いてみたところ、柔らかいもののようです。いやな予感が胸をよぎりました。

「……と、とにかく、林先生に見てもらったほうがよさそうですね」

須走の町までジープを飛ばし、あわてて林先生を呼びに行きました。小屋に入って柱の根元を見た林先生は、それまでにこにこしていた顔をこわばらせました。そして、「妙ですね……」とつぶやいて、すぐジープに戻ると、こう言いました。

「鈴木さん、御殿場署に行きましょう」

林先生と鈴木さんがジープで静岡県警の御殿場警察署に向かう間、僕はひとり、小屋で待機していました。秋の富士山は冷え込むというのに、恐怖のあまり汗が噴き出してきました。二時間ほど待っていたでしょうか。先生と鈴木さんとともに、警察官が八人もやってきたときは、本当にほっとしました。警察官たちは、すぐに柱を囲んで調べ始め、僕らは小屋の外で待機することになりました。小屋の中には大きなブルーシートが張られ、中の様子は見えませんが、時折、フラッシュが光っていましたから、写真を撮っていたようです。ずいぶん長い時間が経った後、警察官たちはブルーシートにくるまれた大きな「物体」を車に積み込んで、引き上げていきました。

埋まっていたのは……

後から鈴木さんに聞いたところ、御殿場署ではこんなやりとりがあったそうです。

「林先生が、『山小屋に妙なものが埋まっている』と伝えただけで、刑事や鑑識の人たちが、『ただちに見に行きましょう』と言ったんです。きっと、刑事の勘ってやつなんでしょうねぇ。私は『ただのゴミだったらどうしよう』と心配していたんですがね……」

結果的に、鈴木さんの言う“刑事の勘”は見事に的中しました。埋まっていたのは……人間だったのです。数日後に警察官から聞いた話では、埋められてからだいぶ時間が経っており、低温のために死蠟化した男性の遺体とのことでした。彼は横浜の金融業者で、殺人事件の被害者でした。殺害した犯人は、富士山の青木ヶ原で自殺しており、そちらの遺体は、被害者より先に発見されていました。

林先生の薦めで山小屋のお祓いをし、そんな大事件が起きた後も修復工事は続けられ、冬になる前には見違えるようにきれいになった小屋が完成しました。ここから先、僕は、たったひとりで小屋に住み、調査を続けることになります。

ある日のこと、森での調査から帰ってくると、小屋の入り口に野菊が一輪、牛乳瓶に活けられて、ぽつんと置かれていました。

「こんなもの、僕は置いていないはずなのに。もしかして……」

後から御殿場署の人に聞いた話だと、その日は被害者の命日にあたる日で、遺族がお参りにきていたそうです。遺体を発見したあの日から、できるだけそのことは考えないようにしてきましたが、牛乳瓶の花を見て、「ここに人の死体が埋められていたんだ……」とあらためて実感しました。僕は霊の存在を信じていませんが、このときばかりは背筋がゾッとしたものです。

また、冬のある日のこと、積雪のため野外でのネズミ調査ができなくなったので、小屋の中に棲んでいるネズミを調べようと、小屋に罠を仕掛けました。すると、かつて遺体が埋まっていた柱の根元で、アカネズミというネズミが何匹も捕れたのです。

「もしかしたら、アカネズミは冬の間、遺体を食料にしていたために、遺体のあった場所につながる通路を確保していたのかもしれない……」

そんな考えが頭をよぎり、またもや背筋がゾゾッとしました。

