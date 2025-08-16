¡Ô¾¼ÏÂ¤Ë¤Ï¡È²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡É¡ÕÎáÏÂ¤Îº£¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡ÈÉÝ¤¤ÏÃ¡É¤¬ºÆÇ³¤¹¤ëÇØ·Ê¡¡¥Í¥Ã¥È¤Î²øÃÌ¥Ö¡¼¥à¤¬ÄÉ¤¤É÷¤«
¡¡¾¼ÏÂ¤Î²Æ¡¢ÉÝ¤¤ÏÃ¤ä¥Û¥é¡¼¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÄêÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£Ê¿À®¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Îº£¡¢ºÆ¤ÓÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Ç¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¼Ô¤ÎÌÚÂ¼Î´»Ö¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÆÇ³¤¹¤ë¡ÉÉÝ¤¤ÏÃ¡É¤ÎÈÖÁÈ¤Î¿ô¡¹¡£¡Ø¤Û¤óÉÝ¡Ù¿·ºî¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë½÷Í¥¡¦½Ð¸ý²Æ´õ¡£Â¾¡¢MC¤Î°ð³À¸ãÏº¤äÍÅÄÅ¯Ê¿¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¤Ê¤É¤â
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¡Ö¤¢¤ì¡©¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ã¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×
¡¡¤³¤Î¤È¤³¤íÍÅÄÅ¯Ê¿¤µ¤ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡ØÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÉÝ¤¤Åú¤¨¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬·îÍË23»þÂæ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡È¶²ÉÝ¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡£¥«¥ë¥ÈÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ØÊüÁ÷¶Ø»ß¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥Û¥é¡¼¹ª¼Ô¡¦Ä¹¹¾½ÓÏÂ´ÆÆÄ¤¬´Æ½¤¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2019Ç¯8·î¤Î½é²óÊüÁ÷»þ¤«¤é¶ÉÃÏÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Ï¿¼Ìë1¡¦2»þÂæ¤ÎÊüÁ÷¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºòÇ¯¤«¤é23»þÂæ¤Ë¾º³Ê¡£º£Ç¯5·î¤Ë¤Ï2½µÏ¢Â³¡¢º£²Æ¤Ë¤Ï4½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤Ï¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¹¥¤·ù¤¤¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÊ¬¤«¤ì¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÉÝ¤¤ÏÃ¤ÎÈÖÁÈ¤Ê¤¬¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¤½¤ÎÄ¹¹¾´ÆÆÄ¤¬¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÎø°¦¥Û¥é¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡ØÎø°¦¶Ø»ß¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤â¸¶ºî¡¦´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¥Û¥é¡¼¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢Æ±ºî¤ÏÊüÁ÷Á°¤«¤é¶È³¦Æâ¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢16Æü¤Ë¤Ï¡Ø¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÝ¤¤ÏÃ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤âÊüÁ÷¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï20¼þÇ¯¤Î2019Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç½©¤Î10·î¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï8·î¤ËÌá¤ê¡¢¤ªËß¤ÎÁ°¸å¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆÃÈÖ¤È¤·¤ÆÄêÈÖ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²Æ¤Ï¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤â¡¢¡Ø¿¿²Æ¤Î²ø´ñ¥Õ¥¡¥¤¥ë ¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¾·¤«¤ì¤¶¤ë¥â¥Î¤¿¤Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤ä¡Ø¸ý¤òÂ·¤¨¤¿ÉÝ¤¤ÏÃ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡Ø¥Þ¥Ä¥³¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤â¡Ö¿·¡¦¤ª²½¤±²°Éß¤ÎÀ¤³¦¡×¤òÆÃ½¸¡£¤µ¤é¤ËTVer¤Ç¤â¡Ö¥Û¥é¡¼¡¦Ç¯ÅÁÀâ2025ÆÃ½¸¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ØTXQ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¡¢¡Ø°ðÀî½ßÆó¤Î²øÃÌ¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡ÁÁ´¹ñºÇ¶²²øÃÌ»Õ·èÄêÀï¡Á¡Ù¡Ø¥Ò¥í¥·¤Î¿´Îî¥¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ê¤É¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾¼ÏÂ»þÂå¡¢ÉÝ¤¤ÏÃ¤ä¥Û¥é¡¼¤Ï²Æ¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼ÎáÏÂ¤Îº£¡¢ºÆ¤Ó¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
YouTube¤Î²øÃÌ¤«¤éÉü³è¤ÎÏµ±ì
¡¡¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤«¤é²Æ¤Ï¿´ÎîÈÖÁÈ¡¢¥Û¥é¡¼±Ç²è¡¢²øÃÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤¬¤½¤í¤¦µ¨Àá¡£¡Ö¤ªËß¤Ë¤Ï»à¼Ô¤ÎÎîº²¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÁÄÀè¤ÎÎîº²¤ò·Þ¤¨¤Æ¶¡ÍÜ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Çµï¤Ê¤É¤Ç±åÎî¤ÎÌµÇ°¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤ÇÄÃº²¤·¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»þÂå¤Ï¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¤Ë°Ü¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤¬½ù¡¹¤ËÊÑ²½¡£¤³¤ì¤é¤¬°ÊÁ°¤Û¤É²Ô¤²¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥Ë¥¢¸þ¤±¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÊüÁ÷¡¦¸ø³«¡¦³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÎáÏÂ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¼ç¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤ËÉÝ¤¤ÏÃ¤Î¥Ö¡¼¥à¤¬Éü³è¡£YouTube¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î²øÃÌ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢²øÃÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥Û¥é¡¼¾®Àâ¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë²øÃÌ»Õ¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¥È¡¼¥¯¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âÂ¿ºÌ¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤É¼Á¡¢ÎÌ¤È¤â¤Ë¿Ê²½¡£¿´Îî¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ä±¢ËÅÏÀ¤ò¹ª¤ß¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í´Ö¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¶²¤í¤·¤µ¤ÇÉÝ¤¬¤é¤»¤¿¤ê¤Ê¤É¤ÎÏÃ½Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±ÇÁü¤Ç¤â¡¢Á°½Ò¤·¤¿Ä¹¹¾´ÆÆÄ¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¯¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢åÌÌ©¤Ê·×»»¤Ë´ð¤Å¤¯ºîÉÊ¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¥¯¥¹¥ê¤È¾Ð¤ï¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¤¬³ÊÃÊ¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¾¼ÏÂ»þÂå¤Î¥Ö¡¼¥à¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥Õ¥¡¥ó³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥à¡¼¥É¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ë¤âÇÈµÚ¡£ËÁÆ¬¤Ë¤¢¤²¤¿¡ØÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÉÝ¤¤Åú¤¨¡Ù¤Ï¥¯¥¤¥º·Á¼°¤òºÎ¤êÆþ¤ì¤Æ¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÍÅÄÅ¯Ê¿¤µ¤ó¤òMC¤Ë¿ø¤¨¤Æ¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹½À®¡¦±é½Ð¤Ç¡¢ÉÝ¤¤ÏÃ¤ÎºÆ¥Ö¡¼¥à¤ò¤µ¤é¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¼ýÆþ¤ò´Þ¤àIP¤ÎÃì¤Ë
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÃÏ¾åÇÈÍ£°ì¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼²øÃÌÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡Ø½é¼ª²øÃÌ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡Ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï³ÆÆ°²è¤¬¿ô½½Ëü²ó¤ÎºÆÀ¸¿ô¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö½é¼ª²øÃÌEXPO2025¡×¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£
¡¡ÊüÁ÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö²áµî¤ÎºîÉÊ¤òÇÛ¿®¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¼ýÆþ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¼ý±×ÌÌ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤âÂç¤¤¤¤À¤±¤Ë¡¢IP¥Ó¥¸¥Í¥¹¡ÊÃÎÅªºâ»º¡Ë¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÉÝ¤¤ÏÃ¤Ï¡Ö½¤³ØÎ¹¹Ô¤äÉô³èÆ°¹ç½É¤Ê¤É¤Î½É¼Ë¤Ç¡¢Ìë¤ËÅÅµ¤¤ò¾Ã¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡×¤Î¤¬ÄêÈÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¡Ö¥×¥í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¼Á¤Î¹â¤¤¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¡×¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²øÃÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÍ·±àÃÏ¤Î¤ª²½¤±²°Éß¤ò¸«¤Æ¤â¼ãÇ¯ÁØ¤¬Â¿¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÝ¤¤ÏÃ¤Ï²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¼ãÇ¯ÁØ¤Î¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¾¼ÏÂ¤äÊ¿À®¤ËÉÝ¤¤ÏÃ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¿Ãæ¹âÇ¯ÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎáÏÂ¤ÎºÆ¥Ö¡¼¥à¤Ï°ã¤Ã¤¿ÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ê¥à¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤ÏÌÔ½ëÂ³¤¤À¤±¤Ë¡ÖÇØ¶Ú¤¬´¨¤¯¤Ê¤ëÉÝ¤µ¤Ç½ë¤µ¤òËº¤ì¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÉÝ¤¤ÈÖÁÈ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÌÚÂ¼Î´»Ö¡Û
¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢·ÝÇ½¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥É¥é¥Þ²òÀâ¼Ô¡£»¨»ï¤ä¥¦¥§¥Ö¤Ë·î30ËÜÁ°¸å¤Î¥³¥é¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ø½µ´©¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈãÉ¾¡Ù¡Ø¤É¡¼¤â¡¢NHK¡Ù¤Ê¤É¤ÎÈãÉ¾ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Ø¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥ì¥ó¥ÈÀìÌç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥È¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¡ÖÄ°¤µ»¡×84¡Ù¡ØÏÃ¤·¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡ª²ñÏÃ½Ñ¡Ù¤Ê¤É¡£