¡ÚÄÉÅé¡Û³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÈÊì¤Ø¤Î´¶¼Õ¡É¡¡¡ÖÎ¦¾å¤Î¸ÞÎØ¸õÊäÁª¼ê¤À¤Ã¤¿Êì¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÍ£°ì¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿1968Ç¯¤Î¥á¥¥·¥³¸ÞÎØ¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿³øËÜË®ÌÐ¤µ¤ó¤¬8·î10Æü¡¢ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áÆþ±¡Àè¤ÎÂçºåÉÜÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¡£81ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¶á¿Æ¼Ô¤Ë¤è¤ëÄÌÌë¡¦Áòµ·¤¬ÂçºåÉÜÆâ¤Ç±Ä¤Þ¤ì¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼´Ø·¸¼Ô¤ä¿ÆÍ§¤Î¾¾Ê¿·ò»á¤Ê¤É¤¬»²Îó¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±¿Å¾ÌÈµöÊÖÇ¼¤ÎºÝ¤Ë¡¢ÌÈµö¤ò¸«¤»¤Æ¾Ð´é¤Î³øËÜ¤µ¤ó
¡¡¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á75ÆÀÅÀ¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò»ý¤Á¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥ä¥ó¥Þ¡¼¤ÎÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿¡£°úÂà¸å¤Ï¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î½éÂå´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñÉû²ñÄ¹¤ä»²±¡µÄ°÷¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ç¤Ï¶¯²½¿ä¿ÊËÜÉôÄ¹¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£
¡Ø½µ´©¥Ý¥¹¥È¡Ù¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÊì¤Î¤ª¤«¤²¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Êì¡¦¥è¥·¥ñ¤µ¤ó¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤Ï¼ã¤¤º¢¤Ë¸ÞÎØ¸õÊä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿Ã»µ÷Î¥¤ÎÁª¼ê¤Ç¡¢³øËÜ¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÊì¤ÏÁª¼ê»þÂå¡¢ÆüËÜ¿Í½÷À½é¤Î¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¸«¸¨»Þ¤µ¤ó¡Ê1928Ç¯¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¸ÞÎØ¡¦¶ä¡Ë¤È¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹163¥»¥ó¥Á¤ÇÌÀ¼£À¸¤Þ¤ì¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤ÏÂçÊÁ¤Ç¡¢80ºÐ¤Þ¤Ç¹ø¤â¶Ê¤¬¤é¤º¥Ô¥ó¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Êì¤ÏÊÙ¶¯¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¦¤ë¤µ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¾¡µ¤¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¥±¥ó¥«¤·¤ÆÉé¤±¤¿»þ¤Ï¡¢¡È¤â¤¦1²ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Ê¤µ¤¤¡É¤È²È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·»¤¿¤Á¤â¤è¤¯ÌÚ¤ËÄß¤ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£33ºÐ¤ÎÌñÇ¯¤ÇÃË¤Î»ä¤ò»º¤ó¤À¤³¤È¤ò¼«Ëý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡Åö»þ¤ÏÌîµåÁ´À¹´ü¡£³øËÜ¤µ¤ó¤âÌîµå¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¤Ë¡ÖÌîµå¤ÏÆüËÜ¤ÈÊÆ¹ñ¤À¤±¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤éÀ¤³¦Ãæ¤Ë¤¤¤±¤ë¤·¡¢¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¤é¤ì¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÃæ³Ø¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤òÁª¤ó¤À¡£¤½¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¤¬¡¢¹â¹»¿Ê³Ø»þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¶¯¹ë¹»¤Î»³¾ë¹â¤Ë¹Ô¤¯¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢È¿ÂÐ¤·¤¿¤Î¤ÏÉã¡ÊÀµºî¤µ¤ó¡¢¸Î¿Í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Éã¤Ï·õÆ»3ÃÊ¤ÎÏÓÁ°¤Ç¡¢·Ù»¡´±¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢·³¿Í¤È¤·¤ÆÎ¦·³Ãæº´¤Þ¤ÇÌ³¤á¤¿¸·¤·¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡£·õÆ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤ä¤Ï¤êÇØ¶Ú¤ò¥¹¥Ã¤¬¿¤Ó¡¢¿ÈÄ¹175¥»¥ó¥Á¤ÏÌÀ¼£À¸¤Þ¤ì¤Ç¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤ÆÄ¹¿È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÉã¤Ï»ä¤ËÉáÄÌ²Ê¤Î¹â¹»¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»³¾ë¹â¤Ï³Ø¶èÀ©¤Î´Ø·¸¤Ç¾¦¶È²ÝÄø¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤ÊÉã¤ò¡ÈËÜ¿Í¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡É¤ÈÀâÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÊì¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÁáÂç¤Ë¿Ê¤ó¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â¤Ê¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¤ËÉã¤â¡È¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¡Ê11¿ÍÂÐ11¿Í¤Î¡Ë¥Á¡¼¥àÀï¤À¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁê¼ê¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¸Ä¿Íµ»¤òËá¤±¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÎ¾¿Æ¤Î¤ª±¢¤Ç»ä¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ï²Ö¤¬ºé¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Í¡£¡È½ÐÀ¤¤¹¤ì¤Ð»ä¤Î¼êÊÁ¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êì¤Î»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê½ÐÀ¤¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Í×½ê¤ÇÉã¤òÀâÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Çº£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Êì¤¬¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÞÎØ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿³øËÜ¤µ¤ó¡£Å·¹ñ¤ÇºÆ²ñ¤·¤Æ²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2025Ç¯8·î29Æü¡¦9·î5Æü¹æ