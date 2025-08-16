¡ÔÁáÊæÉ×¿Í¤Ï¹Åç¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÅê¹Æ¡ÕÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼°ÜÀÒ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤ºÊ¤¬¸½ÃÏ»ë»¡¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Íè¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡×¡ÄÉ×ÉØ¤¬SNS¤ÇÆ÷¤ï¤»¤¿¡Ö¸ÅÁã¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡×
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡Ê37¡Ë¡£8·î9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢»±²¼¤Î3A¥¹¥¯¥é¥ó¥È¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ù¥Ë¥¢½£¥¢¥ì¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ç°ÜÀÒ¸å½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º»±²¼3A¥ê¡¼¥Ï¥¤¥Ð¥ì¡¼Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢6²ó5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Î7Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤·¤¿¤¬¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ¨¾å20cm¥¹¥«¡¼¥È¤ÇÊâ¤¯Åì³¤¥¢¥Ê»þÂå¤ÎÁáÊæÉ×¿Í¡£Â¾¡¢SNS¤ËºÜ¤»¤¿ÃçÎÉ¤·¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â
¡¡2016Ç¯¤Ë³¤¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤«¤é5µåÃÄÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÁ°ÅÄÅê¼ê¤Ï2Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿2Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤«¤é»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¡¢5·î¤Ë¥«¥Ö¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£8·î¤ËÁ°ÅÄÅê¼ê¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡ØÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÁª¼ê¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë»ö¡¢¤è¤ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë´Ä¶¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»ö¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤°ÜÀÒ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£½Õ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿ºÊ»Ò¤ÈÎ¥¤ì¡¢Ã±¿È¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ë»Ä¤Ã¤ÆÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤À¤¬¡¢°ÜÀÒ½éÀï¤Ï2012Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿ÁáÊæÉ×¿Í¡Ê39¡Ë¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤«¤éË¬¤ì¡¢¶á¤¯¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÁáÊæÉ×¿Í¤ÏSNS¤Ç¡Ø¤Ê¤«¤Ê¤«Íè¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç³Ø¤â¸«³Ø¤Ø¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢Á°ÅÄÅê¼ê¤Î½éÅÐÈÄ¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤òË¬¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÂç³Ø¤ò¸«³Ø¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Æ°Êª±à¤ò¤á¤°¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ë²ÈÂ²¤ÇÁ°ÅÄÅê¼ê¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ÁáÊæÉ×¿Í¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢Á°ÅÄÅê¼ê¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤ËÅÏÊÆ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç°ì½ï¤Ë²ÈÂ²¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÎÄ¹½÷¤È1Ç¯À¸¤ÎÄ¹ÃË¤Î³Ø¹»¤ÎÌäÂê¤ÇºÊ»Ò¤Ïº£Ç¯¤Î½Õ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁáÊæÉ×¿Í¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥Õ¡¼¥É¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤ä¿©°é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹Åç»þÂå¤«¤é¡È¿©¡É¤òÃæ¿´¤ËÁ°ÅÄÅê¼ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£6·î¤Ë¤âSNS¤Ç¡È¶ÛµÞÅÏÊÆ¡É¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢±óÀ¬Àè¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡Íèµ¨¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÁ°ÅÄÅê¼ê¤À¤¬¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÆüËÜ¤Îµå¾ì¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Æ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê²£ÉÍDeNA¡Ë¡¢ÀÄÌø¹¸ÍÎÅê¼ê¡ÊÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¡¢¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¡¢Í¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡ÊÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤é¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°ÅÄÅê¼ê¤â2021Ç¯¤Î¥È¥ß¡¼¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¸å¡¢ºÇ¹â¤Ç152¥¥í¤ÎµåÂ®¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±¦Éª¤Î¾õÂÖ¤ËÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È35¾¡¤ÈÇ÷¤ê¡¢Èà¼«¿È¤â¡Ø¡ÊÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Ï¡ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÃ£À®¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡Á°ÅÄÅê¼ê¤¬¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¸ÅÁã¤Î¥«¡¼¥×¤Ï¡ÖÂ¾µåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢ÀÅ´Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°ÅÄÅê¼ê¤Ï8·î6Æü¡¢SNS¤ËÁÛ¤¤¤ò¤³¤¦ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔËÍ¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÀÚ¤Ê¹Åç¤Ç¤Î9Ç¯´Ö¡¢±þ±ç¤·¤ÆÄº¤¡¢°é¤Æ¤ÆÄº¤¤¤¿¤Î¤ÇËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÀÚ¤Ê1Æü¤Ç¤¹¡ÊÎ¬¡ËËÍ¤Î¸½¾õ¤ÎÊó¹ð¤Ç¤¹¤¬¡¡¤â¤¬¤¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¡¤½¤ó¤Ê»ö¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Ìîµå¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î°Ù¤ËÆü¡¹ÂçÀÚ¤Ë¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ
¡ÖÆ±Æü¡¢ÁáÊæ¤µ¤ó¤â¸å²¡¤·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¹Åç¤ÎÊ¿ÏÂµÇ°¸ø±à¤Î¼Ì¿¿¤Ë±Ñ¸ì¤Ç¡ÔI hope one day we can see a more peaceful world.¡Ê¤¤¤Ä¤«¤â¤Ã¤ÈÊ¿ÏÂ¤ÊÀ¤³¦¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡Õ¤È¡¢É×¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤¿¹Åç¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2015Ç¯¤Ë¹â³Û¤ÊÇ¯Êð¤ò½³¤Ã¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤«¤é¹Åç¤ËÉüµ¢¤·¤¿¹õÅÄÇî¼ù»á¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¹Åç¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤ëÉ×¤Î»Ñ¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤«¤é10Ç¯¨¡¨¡¤«¤Ä¤Æ18ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹¤¬¹Åç¤ËÌá¤ëÆü¤Ï¤¯¤ë¤Î¤«¡£