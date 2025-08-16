¡Ô1Ã±°Ì¤È¤ì¤º¤ËÄËº¨¤ÎºÆÎ±Ç¯¡Õ¹Åç¥«¡¼¥×¡¦¾ï×¢±©ÌéÅÍÅê¼ê¡¢¸½ºß¤âÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Ëºß³ØÃæ¡ÄµåÃÄ¤â»ö¼ÂÇ§¤á¤ë¡ÖËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¡×¤È¥³¥á¥ó¥È
¡¡¹Åç¥«¡¼¥×¤Ë2023Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¾ï×¢±©ÌéÅÍÅê¼ê¡Ê23¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¥×¥íÆþ¤ê¸å¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤òÎ±Ç¯¤·¡¢Â´¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤¬Êó¤¸¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯5·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é1Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤âºß³ØÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û26¿Í¤ÎÀÄ³ØÈþ½÷¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤Ë°Ï¤Þ¤ìËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Î¾ï×¢¡¡ÀÄ³Ø¤ÎÀ±¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä
¡¡¾ï×¢¤ÏºÇÂ®155¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÉð´ï¤Ë¡¢³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ÆÆþÃÄ¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç½ÐÃÙ¤ì¡¢¥×¥í½éÅÐÈÄ½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î9·î¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö½ÐÃÙ¤ì¤¿¸¶°ø¤ÏÃ±°Ì¤¬Â¤ê¤ºÀÄ³ØÂç¤òÂ´¶È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¡£Â´¶ÈÃ±°Ì¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë1·î¤Î¼«¼ç¥È¥ì´ü´ÖÃæ¤Ë¹Åç¤òÎ¥¤ì¡¢Åìµþ¤Ç´ù¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤ÇÄ´À°¤¬ÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¡¢ÂçÂ´¥É¥é1¤Ç¤Ï°ÛÎã¤Î¥¥ã¥ó¥×Æó·³¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¼«¼ç¥È¥ì¤ä¥¥ã¥ó¥×´ü´ÖÃæ¤âÂ´¶ÈÃ±°Ì¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤ËÊÙ¶¯¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¿¾ï×¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µå³¦´Ø·¸¼Ô¤¬»ö¾ð¤ò¤³¤¦¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö1Ã±°Ì¤¬Â¤ê¤º¡¢2024Ç¯3·î¤ËÂ´¶È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Î±Ç¯¸å¡¢¤½¤Î1Ã±°Ì¤â2024Ç¯½©°Ê¹ß¤Ë½¤ÆÀ¤¹¤ëÌÜ½è¤¬Î©¤Á2025Ç¯3·î¤ËÂ´¶È¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯Ìîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤á¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤¿¤È¼þ°Ï¤â°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä·ë¶É¤½¤ì¤â¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³«Ëë¥í¡¼¥ÆÁè¤¤¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨Áá´ü¤Î°ì·³¾º³Ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Æó·³¤Ç¤Ï£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤ËÊ£¿ô¼ºÅÀ¤Î²ÝÂê¤¬ÏªÄè¡£°ì·³¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬³Ý¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Æó·³¤Ç¤Ï14»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ3¾¡9ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤â4.60¡Ê8·î16Æü»þÅÀ¡Ë¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤â¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¡£
¡ÖÆÃ¤Ë7·î11Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ï6²ó11°ÂÂÇ7¼ºÅÀ¤Èº£¥·¡¼¥º¥ó¥ï¡¼¥¹¥È¤Ç¡¢°ì·³¾º³Ê¤Ï±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À©µå¤ÎÍð¤ì¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤¬¡¢Àº¿ÀÌÌ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¥³¡¼¥Á¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡×
µåÃÄ¤Ï¡ÖÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¡×¤È²óÅú
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤¬Â´¶È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥×¥íÆþ¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Áª¼êÌ¾´Õ¤Ë¤Ï¡ØµåÎò¡Ù¤ä¡Ø½Ð¿È¹»¡Ù¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬´·Îã²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤¼¾ï×¢¤ÏÂ´¶È¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÆþ³Ø¤Î·Ð°Þ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¤Ë¤Ï»ØÄê¹»¿äÁ¦À©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÄê¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤¬¤¢¤ì¤Ð¿äÁ¦¤ÇÆþ³Ø¤¬¤Ç¤¤ë¡£¾ï×¢¤Ï¸©ÆâÍ¿ô¤Î¿Ê³Ø¹»¤Î¸©Î©ÂçÊ¬ÉñÄá¹â½Ð¿È¤Ç¡¢Ìîµå¤Î¼ÂÀÓ¤ÇÆÃÂÔÀ¸¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ØÄê¹»¿äÁ¦À©ÅÙ¤ÇÆþ³Ø¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Âç³Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ½¢³ØÅÓÃæ¤ÇÂàÉô¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÂ´¶È¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾ò·ï¤¬¼é¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»ØÄê¹»¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¸åÇÚ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¾ï×¢¤Ï¸åÇÚ¤Î¤¿¤á¤ËÃ±°Ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ÎÂ´¶È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡µåÃÄ¤Ë¾ï×¢¤ÎÎ±Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÂ´¶È¤ò¤Þ¤À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£Âç³ØÂ´¶È¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ìîµå¤Ë»Ù¾ã¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐµåÃÄ¤È¤·¤Æ¤ÏÂ´¶È¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÇµåÃÄÂ¦¤Ï¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹ÊóÃ´Åö¡Ë¤È²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥ª¥Õ¤³¤½Â´¶È¾Ú½ñ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡¢Íèµ¨¤Î³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£