º£Ç¯¤Î¡Ö²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡×¤Ï¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤¬¡ÈÂçÉÔºî¡É¡¡¡Ö7²óÀ©¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤¬¾Ã¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â
¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÎòÂåºÇÂ®¥¿¥¤¤Î155¥¥í¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡È¹âÂ®±¦ÏÓ¡É¤¬Áá¤¯¤â½éÀï¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡½¡½¡£·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢ÀÐ³À¸µµ¤¤Ï8·î13Æü¡¢ºòÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¡¢µþÅÔ¹ñºÝÀï¤Ç7²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢2²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï3ÂÐ6¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¡ÚÀ¾ÈøÅµÊ¸¡¿Ìîµå¥é¥¤¥¿¡¼¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎòÂåºÇÂ®¥¿¥¤¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡È¹âÂ®±¦ÏÓ¡ÉÀÐ³À¸µµ¤Åê¼ê¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à
ÁáÀ¥¤Ï¥×¥í»ÖË¾¤òÌÀ¸À
¡¡»ë»¡¤ËË¬¤ì¤¿¥»¡¦¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡¢ÀÐ³À¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤Î¹â¹»À¸¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤Ï¡¢Æ¬°ì¤ÄÈ´¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¿ÈÄ¹180cm¡¢ÂÎ½Å78kg¤È¡ËÂÎ¤¬Âç¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢150¥¥íÂæ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤¬Åê¤²¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î³ä¤Ë¡¢Áê¼êÂÇ¼Ô¤Ë¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÊÑ²½µå¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¾¯¤·Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¹â¹»À¸¤ÏÌÇÂ¿¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£¸å¤âÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÀÐ³À¤Ï¡¢º£½Õ¤ÎÁªÈ´¤ÎÁ°¤Ëº¸¤ï¤Ê¢¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤ë¡£·òÂç¹âºê¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ëÅê¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢²Æ¤Î·²ÇÏÂç²ñ¤ò´Þ¤á¤Æ¤â3»î¹çÁ´¤Æ¤¬¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤Ç¡¢9¥¤¥Ë¥ó¥°¤·¤«Åê¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÀÐ³À¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ëµåÃÄ¤ÏÂ¿¤¯¡¢¡È¥É¥é1¸õÊä¡É¤ÎÃÏ°Ì¤ò¸Ç¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¿Í¡£49¤ÎÂåÉ½¹»¤ÇºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢ÁáÀ¥ºó¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥¹¥«¥¦¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£13Æü¤ÎÁÏÀ®´Û¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤Ë0ÂÐ1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢7²ó¤òÅê¤²¤Æ10°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢1¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤ê¶¯¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎºÇÂ®¤Ï148¥¥í¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡Ö²Æ¤Î¼¯»ùÅçÂç²ñ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÏÀ®´ÛÀï¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢Á´¤¯°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º¸Â¤¬¹â¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤â½À¤é¤«¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÏÓ¤â¤è¤¯¿¶¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¾¯¤·¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÉ¤¤»þ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÊÑ²½¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê¿ÈÄ¹185Ñ¡¢ÂÎ½Å78Ô¤È¡ËÂÎ¤¬ºÙ¤¤Ê¬¡¢¤³¤ì¤é¤â¿¤ÓÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£ÁáÀ¥¤¬ÀÐ³À¤Î¼¡¤ËÎÉ¤¯¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°µåÃÄ¥¹¥«¥¦¥È¡Ë
¡¡ÁáÀ¥¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î¼èºà¤Ç¹â¹»Â´¶È¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥×¥í»ÖË¾¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£º£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï¡¢»ÙÇÛ²¼¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥×¥í¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Î»Ñ¤¬¾Ã¤¨¤ë¡©
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾åµ¤ÎÆó¿Í¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñÁ°¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿Ì¤ÍèÉÙ»³¤Îº¸ÏÓ¡¢¹¾Æ£Ï¡¤Ï¡¢½éÀï¤Î»³¸ýÂåÉ½¡¦¹âÀî³Ø±àÀï¤Ç5²ó1/3¡¢8¼ºÅÀ¤È±ê¾å¤·¡¢Éé¤±Åê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¡Ö¥×¥í°ìËÜ¡×¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¿ÊÏ©¤ò¹Í¤¨Ä¾¤¹¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢º£Âç²ñ¤Ï¡Ö¥É¥é¥Õ¥ÈÂÐ¾ÝÁª¼ê¤¬¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¹Ã»Ò±à¤Î¥¹¥«¥¦¥ÈÀÊ¤Ë¤â¡¢¶õÀÊ¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢Âç¿Í¿ô¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤¿Æü¤Ï¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¹¥«¥¦¥È¤¬Ã²¤¯¡£
¡ÖÄ¹Ç¯¥¹¥«¥¦¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ÆºÇ¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£49¤ÎÂåÉ½¹»¤Î¤¦¤Á¡¢ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï7¹»¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¹âÂ´¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤òÁÀ¤¨¤ëÁª¼ê¤Ç¤â¡¢Áá¡¹¤ËÂç³Ø¿Ê³Ø¤ä¼Ò²ñ¿ÍÆþ¤ê¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡8·î14Æü¤Ë¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿´ó¹Æµ»ö¡Ö²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë2Ç¯À¸¤Î¿·¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¹âÉôÎ¦¤Ï¡È³Ø¶ÈÍ¥½¨¡É¡¡ÍÌ¾Âç³Ø¤È¥×¥í¤¬³ÍÆÀ¤ò½ä¤ê¿åÌÌ²¼¤Ç¡Ø¾ðÊóÀï¡Ù¤â¡×¤Ç¿¨¤ì¤¿¤¬¡¢3Ç¯À¸¤Î½Õ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¥×¥í»ÖË¾¤«¡¢ÈÝ¤«¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤Î3Ç¯À¸¤ÏÆÃ¤Ë¥×¥í»ÖË¾¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢2Ç¯À¸¤Ð¤«¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶òÃÔ¤ò°î¤¹¥¹¥«¥¦¥È¤â¤¤¤ë¤Û¤É¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤¬Æ¬¤òÄË¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¡È»ö°Æ¡É¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤¬Æ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡Ö7¥¤¥Ë¥ó¥°À©¡×¤Ç¤¢¤ë¡£Á°½Ð¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡¢¡È´íµ¡´¶¡É¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö7¥¤¥Ë¥ó¥°À©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÅöÁ³¡¢Áª¼ê¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¸º¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£·ÑÅêºö¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢°ì¿Í¤ÎÅê¼ê¤¬1»î¹ç¤ËÅê¤²¤ë¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢3²ó¤ä4²óÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÌîµå¤·¤«·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹â¹»À¸¤¬¡¢³ÊÃÊ¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ë¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢9¥¤¥Ë¥ó¥°À©¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£°ìµ¤¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Âç³ØÌîµå¤ä¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ç9¥¤¥Ë¥ó¥°À©¤Ë´·¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ä¡Ä¤³¤ì¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Áª¼ê¤Î·ò¹¯ÌÌ¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢7¥¤¥Ë¥ó¥°À©¤Ë¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹â¹»À¸¤Ë¤Ï¡¢Âç³ØÌîµå¤ä¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤Áª¼ê¤â°ìÄê¿ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÎý½¬´Ä¶¤¬À°¤Ã¤¿¥×¥í¤ÎÊý¤¬ÈôÌöÅª¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¡£7¥¤¥Ë¥ó¥°À©¤¬½ä¤ê½ä¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿À®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Î¸º¾¯¤¬¡¢º£Ç¯¤À¤±¤Î°ì²áÀ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤òÕÔ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¹Ã»Ò±à¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¥×¥í¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Î»Ñ¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¡£¶á¤¤¾Íè¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
À¾ÈøÅµÊ¸¡Ê¤Ë¤·¤ª¡¦¤Î¤ê¤Õ¤ß¡Ë
Ìîµå¥é¥¤¥¿¡¼¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡¤ÇÌîµå¤ÎÆ°ºî²òÀÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¡£¼ç¤Ë¹â¹»Ìîµå¡¢Âç³ØÌîµå¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤òÃæ¿´¤ËÇ¯´Ö300»î¹ç°Ê¾å¤ò¸½¾ì¤Ç¼èºà¤·¡¢¼¹É®³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£¥É¥é¥Õ¥È¾ðÊó¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÃÄÂÎ¡Ö¥×¥í¥¢¥ÞÌîµå¸¦µæ½ê¡ÊPABBlab¡Ë¡×¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡£
