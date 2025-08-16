平穏な日常を送っていた主婦に異変…小1息子の友だちの"ある行動”が波紋を呼ぶ｜ゲーム目当てで遊びにくる子#1【ママリ】

毎日、インターホンを鳴らす、ゲーム目当ての訪問者。小学1年生の息子「りゅうと」と友達の「けんや」は、さつきの家に連日押しかけては、わが物顔で居座り始めます。無断侵入、宿題妨害、そして、親の無関心…。おだやかな日常は一変、さつきの忍耐は限界に達します。この理不尽な状況に、さつき夫婦はついに立ち上がりますが…。『ゲーム目当てで遊びにくる子』第1話をごらんください。

さつきの息子、「りゅうと」は小学1年生。友だち付き合いが広がり、よろこんでいたのも束の間…。厄介なクラスメートが連日、さつきの家に来るようになり、さつきは小さなストレスを感じるようになります。

平穏で幸せな日々

「はぁ、今日も一日が終わったわね」



私はさつき、31歳。どちらかというとおだやかで、争い事は苦手なタイプ。でも、家族のこととなると、芯は強い方だと思う。夫の達也は32歳で、長男のりゅうとは6歳になったばかり。



私たちは、ごく普通のマンションの一室に住んでいる。朝起きて、達也とりゅうとを送り出し、家事を済ませて、午後はちょっと自分の時間。りゅうとが帰ってきたら、一緒に宿題を見て、公園に連れて行ったり、家で遊んだり…。



家族3人で、ささやかながらも幸せな日々を送っていた。そう思っていた…。

毎日、やってくる「あの子」

最近、そのおだやかな日常に、少しずつ波紋が広がり始めている…。りゅうとのクラスメートの「けんや」くん…。彼が、毎日のようにうちに来るようになってからだ。



「ピンポーン」



まただ。時計を見ると、午後3時半過ぎ。今日は習いごとに行っているので、りゅうとが帰ってくるのは4時過ぎなのに…。



「はい…」



インターホン越しに声をかけると、画面には小さな男の子の顔が映っていた。くりくりした目と、ちょっと生意気そうな口元。息子のクラスメート、「けんや」くんだ。



「りゅうとくん、いる？」



彼の大きい声は、まるで自分の家に来たかのように堂々としている。



「ごめんね、けんやくん。りゅうとは今日は習いごとだよ」



私はできるだけ優しく、でも曖昧な返事にならないように気をつけて答える。だって、彼がうちに来る目的は、りゅうとと遊びたいから…というより、もっと別のところにあるように感じていたから。



「えー、まだ帰ってないの？」



少し不満そうな声が聞こえる。彼の顔には「早く開けてよ」とかいてあるみたいだ。



特殊すぎる息子のクラスメートに違和感

最初は、りゅうとの友だちが来てくれるのは、うれしいことだと思っていた。りゅうともよろこぶし、私も新しいお母さんたちと知り合えるかもしれない…。



でも、けんやくんは、少し…いや、かなり特殊なタイプだった。



彼は約束もなしに毎日、わが家に来る…。そして、彼の目的は「ゲーム」だということが明確だった。



りゅうとがまだ帰ってきていないのに、うちの玄関の前に立ち尽くす彼の姿を見るたび、私の心には小さな違和感が積もり始めていた。



「けんやくん、またね」



そう言って、私はインターホンを切った。だが、彼の姿がしばらく玄関の前にいるのが、モニター越しに見える。まるで、私がドアを開けるのを待っているかのように。



この小さな違和感が、まさかこんなにも大きなストレスになるなんて…この時の私は、知る由もなかった。

あとがき：日常に忍び寄るストレスの影

さつきのおだやかな日常に、小さな波紋が広がり始めます。小学1年生になったばかりの息子・りゅうとのクラスメート・けんや…毎日のように繰り返される訪問。まだ、りゅうとが帰宅していないにも関わらず、家に上がりたそうにします。そして、さつきは、彼の目的は「ゲーム」だと確信しています。



さつきにとって、この小さな違和感が、やがて、大きな嵐となってしまうかもしれませんね。

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）