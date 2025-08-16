¤ªËßµÙ¤ß¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í2Æü ¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï¾å¤ê¤Ç¥Ô¡¼¥¯ ºÇÂç40km¤Î½ÂÂÚ¤â
¡¡¤ªËßµÙ¤ß¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í2Æü¤Ç¤¹¡£¸òÄÌµ¡´Ø¤Î¾å¤ê¤Ïº®»¨¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ÏºÇÂç40km¤Î½ÂÂÚ¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜÆ»Ï©¸òÄÌ¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï¸áÁ°6»þ¸½ºß¡¢¾å¤ê¡¦²¼¤ê¤È¤â¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿½ÂÂÚ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸á¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¾å¤ê¤Î½ÂÂÚ¤¬¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢´Ø±ÛÆ»¤Ç¤Ï¡¢ºä¸ÍÀ¾¥¹¥Þ¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤Ç40km¡¢ÅìËÌÆ»¤Î²Ã¿Ü¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤Ç35km¡¢Ãæ±ûÆ»¤Î¾®Ê©¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¤Ç30km¤Î½ÂÂÚ¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤ÏÁ´ÀÊ»ØÄêÀÊ¤Ç¤Î±¿Å¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¾å¤ê¤Ï¸á¸å¡¢¶õÀÊ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶õ¤ÎÊØ¤â¾å¤ê¤ÏÁ´Æü¶õ¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¤È¤â¤ËÍ½ÌóÎ¨¤¬Ìó80¡ó¤Çº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë