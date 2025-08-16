¤¨¤Ã¡¢¸µ¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Á¤¨¤ß¤µ¤ó¡ª¡©É¡¤Î¥¢¥¯¥»¤Ë¤¯¤®ÉÕ¤±¡ª¡¡¡ÖÉÕ¤¹ç¤¤10Ç¯°Ê¾å¡×¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ºÇ¿·¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¸µSDN48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï·ÝÇ½¿Í¸þ¤±¤ÎÉÔÆ°»º¶È¤ò±Ä¤à¡Ö¤Ê¤Á¤å¡×¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤¬¡¢8·î15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Á¤¨¤ß¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£¸¶¤·¤ª¤ê¤µ¤ó¡Ê35¡Ë¤È²ñ¤¤¡¢3»þ´Ö¶á¤¯ÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡õ¸µ¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Á¤¨¤ß¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¤Ê¤Á¤å¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÁ°¡¢Æ£¸¶¤·¤ª¤ê¤Á¤ã¤ó¤ÈCafe¤·¤¿¤è¡Á¡×¤È¤·¡¢Æ£¸¶¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤·¤ª¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¤â¤¦ÉÕ¤¹ç¤¤10Ç¯°Ê¾å¤È¤«¡©¡ª¡×¡Ö¤Ê¤¼¤«»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¤¤Ä¤âµï¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡ÖÈá¤·¤¤»ö¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤·¤ª¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¸µµ¤½Ð¤¿¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢Æ£¸¶¤µ¤ó¤È10Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
µ×¡¹¤ËSNS¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Æ£¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢·Ý¿Í»þÂå¤È¤Ï¥á¥¤¥¯¤òÊÑ¤¨¡¢Á°È±¤ÏÁ´¤Æ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¡¢É¡¤Ë¤Ï¥Ô¥¢¥¹¤¬¡£·ãÊÑ¤Ö¤ê¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£