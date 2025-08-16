俳優の山田杏奈さんとシシド・カフカさんが15日、自身が声優を務める映画『ChaO』の初日舞台挨拶に、鈴鹿央士さんらとともに登場。2人の共通点が見つかりました。

映画のキャッチコピー“世界はラブとミラクルでできている”にちなんで、自分は何でできているのか聞かれたシシドさん。“肉”と“酒”でできていると明かし、「割と体力勝負の仕事をしていることもありますので、肉を食べないとやっていられない。いい仕事をした後のお酒って、ほんっとうにおいしいんですよ」と話しました。

続けて、「お酒を飲んで、また肉を食らっていい仕事をして、おいしいお酒を飲んで、っていうルーティーンで生きていけたらなと思っています」と話しました。

司会者から、映画の公開日ということで今日お酒を飲むのか聞かれると、「いいですかね、飲んで大丈夫そうですか？」と観客に問い、会場からは大きな拍手が。シシドさんは、「ありがとうございます。じゃあ今夜はおいしいお酒飲めそうです」と笑顔を見せました。

また、山田さんも“おいしいご飯”と“お酒”と回答。シシドさんの回答に「うなずきながら聞いてしまったぐらい」と話し、「日々を仕事終わりのおいしいご飯とお酒のために仕事頑張っているって感じなので、私も今日は“公開おめでとう”という気持ちで仕事終えたら乾杯したいなと思います」と語りました。