KEY TO LIT°æ¾å¿ðµ©¤¬¡Ö¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹¡×¤ò´Ñ¤Æ¾×·âÈ¯¸À!? ¤½¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï¡©
ËÜÆü8·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë7»þ56Ê¬¡Á ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¡Ö1²¯¿Í¤ÎÂç¼ÁÌä!? ¾Ð¤Ã¤Æ¥³¥é¤¨¤Æ¡ª¡×¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¡ª
¡ù¹â¤½¤¦¤Ê¸¤¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤Ã¤È¥»¥ì¥Ö¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤ÎÎ¹
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¤¥È¥¤¡¦¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥Æ¥ê¥¢¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ×ÉØ¤ËÁø¶ø¡£¥È¥¤¡¦¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥Æ¥ê¥¢¤Î¥·¥å¥Ã¤È¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¥´¡¼¥°¥ë¤âÁõÃå¡£É×ÉØ¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë(¾Ð)¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¥á¥í¥á¥í¤ÊÍÍ»Ò¡£
»¨¼ï¤Î°¦¸¤¤ò³¤ÊÕ¤Ç»¶Êâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ë¡È¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¡É¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥¿¥¥·¡¼¥É¤òÃå¤Æ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ì¥Ö¤Ê²óÅú¤¬¡£¥Þ¥ë¥Á¡¼¥º¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤Î¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¤Ê½ÐÍè»ö¤Ï¼õ¸³¤Î¹ç³Ê¡£¤½¤Î¤È¤¤ÎÎ¾¿Æ¤È°¦¸¤¤ÎÀµÈ¿ÂÐ¤ÊÈ¿±þ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Î°æ¾å¿ðµ©¡ÊKEY TO LIT¡Ë¤¬¸¤ÍÑ¤Î¥´¡¼¥°¥ë¤Î¶â³Û¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ªÄé¿¿°ì¤Ï¡¢°¦¸¤¤ÎÌÌÇò¤¤¹ÔÆ°¤ò¾Ò²ð¡£
¡ùÆüËÜÎóÅç ¿áÁÕ³Ú¤ÎÎ¹ 2025
ËÌ³¤Æ»°°ÀîÌÀÀ®¹âÅù³Ø¹»¿áÁÕ³ÚÉô¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÌ©Ãå¤ÇÉô°÷¤¿¤Á¤Î¡Ö»×¤¤¤¬¸ý¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼åÅÀ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢Èá´ê¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤ëÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¸ÜÌä¤ÎÀèÀ¸¤¬Ç®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥´¥Ã¥ÈÁÕ¼Ô¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡£Èà¤Ï¡¢4·î¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡ÖÆüËÜÎóÅç ¿áÁÕ³Ú¤ÎÎ¹¡×¤ÎÈ¬²¦»Ò¹âÅù³Ø¹»¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤ÈÈ¬²¦»Ò¹âÅù³Ø¹»¤Î³ØÀ¸»Ø´ø¼Ô¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÁêÃÌ¤ÎDM¤ò¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£Èà¤ÏÈ¬²¦»Ò¹âÅù³Ø¹»¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¼ã´³²ù¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤Ä¤Ä¡¢¿áÁÕ³ÚÉô¤ò¡ÖÂçÀÚ¤Êµï¾ì½ê¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤í¤¦¡×¤È·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£¤½¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ËÉô°÷¤¿¤Á¤â±þ¤¨¡¢°ÊÁ°¤ÎÌ©Ãå¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ê°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶â¾Þ¤òÁÀ¤¦²¬»³¸©ÌÀÀ¿³Ø±¡¹âÅù³Ø¹»¿áÁÕ³ÚÉô¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤â¤ªÆÏ¤±¡£¶â¾Þ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¡È¤¢¤ë¥â¥Î¡É¤Ë¸þ¤±¤ÆÉô°÷¤¿¤Á¤¬¶«¤Ó¤Þ¤¯¤ë¡ª
¡ùÆüËÜÎóÅç ¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹
Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»Ô¶×³¤ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢70Âå¤´É×ÉØ¤¬2¿Í¤ÎÆë¤ì½é¤á¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¡¢½ª»Ï¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¤í¤±ËþºÜ¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ö¤ê¡£±¿Æ°¿À·ÐÈ´·²¤ÎÁÐ»Ò¾®³ØÀ¸¤ÈËå¤Ï¸«»ö¤Ê»°Å¾ÅÝÎ©¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¼êºî¤ê¤Î¸Þ±¦±ÒÌçÉ÷Ï¤¤òÂ¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Î¤´¸ü°Õ¤Ë´Å¤¨¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Àä·Ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¸Þ±¦±ÒÌçÉ÷Ï¤¤ò´®Ç½¡£º£ÃíÌÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¹¥é¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤Î¶µ¼¼¤Ç¤Ï¡¢CM¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÌ¾¥³¡¼¥Á¤¬¥ì¥Ã¥¹¥óÃæ¡£½é¤á¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÏÓÁ°¤Ï¡©
¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¹ºê¤Ë¤Ï¡È¥Ú¡¼¥í¥ó¡É¤È¤¤¤¦Ä¶ÂÎ°é²ñ·Ï¤ÊÅÁÅý¹Ô»ö¤¬¡£¤½¤³¤Ç¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²¦¼ÔÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤ËÌ©Ãå¡£¤½¤Î²á¹ó¤ÊÎý½¬¤äÍ¥¾¡¤ËÅÒ¤±¤ëÇ®¤¤»×¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Ú¡¼¥í¥ó¤Ï¥¯¥½¤ä¡ª¡×¤È¸À¤¦Áª¼ê¡£¤½¤ì¤ò´Ñ¤ÆKEY TO LIT¤Î°æ¾å¤â¡Ö¤¤¤Ä¤«½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¥¯¥½¤ä¡ª¤È¸À¤¨¤ë¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥²¥¹¥È¤Î³ØÀ¸»þÂå¡×¤ÈÂê¤·¡¢Äé¤¬¾®³Ø¹»»þÂå¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿Ìîµå¤ÎÏÃ¤Èµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡ÚMC¡Û
½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡¿º´Æ£ÛÙÎ¤
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û
Äé¿¿°ì¡¢°æ¾å¿ðµ©¡ÊKEY TO LIT¡Ë¡¢²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¢Ìø¸¶²ÄÆà»Ò¡¡¢¨½çÉÔÆ±