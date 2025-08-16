世界最大の格闘技団体「ＯＮＥチャンピオンシップ」は１６日までに１１月１６日に有明アリーナで開催する「ＯＮＥ １７３ スーパーボン ＶＳ 野杁」で元Ｋ―１世界３階級制覇王者の武尊がデニス・ピューリック（カナダ／ボスニア・ヘルツェゴビナ）と再起戦を行うことを発表した。

武尊は今年３月の「ＯＮＥ １７２」では、ロッタン・ジットムアンノンに１ラウンドＫＯ負けを喫し今回が８か月ぶりの再起戦となる。７月２９日に俳優の川口葵と結婚を発表。結婚後、初の試合になる。

対戦相手のピューリックは、強打とタフネスを武器にＯＮＥで存在感を放つ実力者。２０２４年６月の「ＯＮＥ １６７」では、ロッタンとフルラウンドの激闘を展開し判定で敗れたがその実力を証明している。

武尊は再起戦へ主催者を通じ以下のコメントを寄せた。

「非常にアグレッシブで、真正面から打ち合ってくれるファイターですので、熱い殴り合いになると確信しています。今回の試合は、自分が再びロッタ選手と戦うための重要なステップだと考えています。彼をＫＯできれば、ロッタン戦につながる大きなアピールになるはずです。絶対に負けられない一戦であり、自分の格闘家人生においても非常に重要な試合です。最終章とも言えるロッタン戦につながるこの一戦、ぜひ会場で熱い応援をお願いします」

◆１１・１６有明決定済み対戦カード

▼フェザー級 キックボクシング 世界王座統一戦（３分５ラウンド）

スーパーボン ｖｓ 野杁正明

▼ヘビー級 総合格闘技 世界タイトルマッチ（５分５ラウンド）

オマール・ケイン ｖｓ アナトリー・マリキン

▼フライ級 総合格闘技 世界タイトルマッチ（５分５ラウンド）

若松佑弥 ｖｓ ジョシュア・パシオ

▼アトム級 総合格闘技 世界タイトルマッチ（５分５ラウンド）

デニス・ザンボアンガ ｖｓ 三浦彩佳

▼ミドル級 サブミッショングラップリング（１０分１ラウンド）

ジャンカルロ・ボドニ ｖｓ ラファエル・ロバト・ジュニア

▼バンタム級 キックボクシング（３分３ラウンド）

与座優貴 ｖｓ スーパーレック

▼アトム級 キックボクシング（３分３ラウンド）

スタンプ ｖｓ ＫＡＮＡ

▼バンタム級 キックボクシング（３分３ラウンド）

ウェイ・ルイ ｖｓ 秋元皓貴

▼フライ級 キックボクシング（３分３ラウンド）

武尊 ｖｓ デニス・ピューリック