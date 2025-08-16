◆米大リーグ ドジャース―パドレス（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・パドレス戦で「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。チームは１３日（同１４日）に、４月２７日以来１０８日ぶりに首位の座を明け渡し、この日から同地区首位・パドレスとの本拠地３連戦で今季最長１３連戦をスタートする。大谷は、２戦ぶり４４号に期待がかかる。

本拠地が約２００キロと近いライバル対決。前回６月１６〜１９日の本拠地でのカードは荒れに荒れた“遺恨マッチ”となった。１６日（同１７日）の１戦目にはパヘスが死球を受けて激怒。２戦目にはタティスの死球後、大谷が報復とみられる死球を右太もも付近に食らうと、両軍に警告が出され、抗議したロバーツ監督は退場処分に。異例の４戦で計８死球が飛び交う異常事態となっていた。大谷も計２個の死球を受けていた。

大谷は、１３日（同１４日）の敵地・エンゼルス戦では、二刀流出場で今季最長４回１／３で５安打４失点７奪三振の内容で、完全復活に向けて前進。打っては、初回先頭で三塁打を放ち、今季最長タイ５試合連続本塁打とはならなかったが、今季自己最長１２試合連続安打を記録した。今月は試合前時点の１２戦で、４５打数１９安打、５本塁打、打率４割２分２厘と好調をキープしている。

この日の先発はレジェンド左腕カーショー。前回８日（同９日）の本拠地・ブルージェイズ戦では、レジェンド右腕のＭ・シャーザー投手（４１）と投げ合い、６回７安打１失点４Ｋと粘投で勝利投手となっていた。この日は、今季７勝目＆通算２１９勝目を狙う。