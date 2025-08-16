¶¶²¼Å°»á¡Öº£¤Ï¤É¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤âÄ©Àï¤·¤Ê¤¤¡£¸ý¤Ð¤Ã¤«¤ê¡×¡Ä·Ð±Ä¼Ô¤È¡È¼Â¹ÔÎÏ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ
¡¡¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë·Ð±Ä¼Ô¤¬ÆüËÜ¤Î²ÝÂê¤ËÄ©¤àÁ´¤¯¿·¤·¤¤¡Ö¼ÂÀÓ½Å»ë¡×¤ÎÄó¸À¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡¢ABEMA¡ØFor JAPAN ¥·¡¼¥º¥ó3 #19¡Ù¤¬8·î15Æü¤ËÇÛ¿®¡£¡Ö¼Â¹ÔÎÏ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¶¶²¼Å°»á¡ÖËÍ¤Ïº£¡¢°Ý¿·¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤«¤é¤Ï¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼Ž¥¥Ó¡¼Ž¥¥Æ¥£Ž¥¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ìî¸ý¸ù»Ê»á¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÁ´¹ñ340¥«½ê¤ÇËèÆü»ñ³Ê»î¸³¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢17Ç¯Á°¤Ï¡È¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡É¤È¤·¤ÆÅê»ñ²È¤«¤é¤â¡ØÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤À¤±¤ÉËÍ¤Ï¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤¬È¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ï»²Æþ¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¤·¡¢¿¿»÷¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤È¹Í¤¨¡¢1²¯±ß¤ò¼Ú¶â¤·¤Æ·Á¤Ë¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤ò´Ó¤±¤ÐÄ¹Ç¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡£À¯¼£¤âº£¤³¤½¡Ø¼Â¹Ô¡Ù¤·¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤Ï¡ÖËÍ¤âÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë¡Ø¼Â¹Ô¤Ë¼´¤òÃÖ¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Î°Ý¿·¤Ï¹ñ²ñ¤ÎÃæ¤ÇÀ¯ºö¤òºî¤Ã¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£¸µ¡¹°Ý¿·¤ÏÂçºå¤ÇÀ¯ºö¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¡¢Í¸¢¼Ô¤ËÀ¯ºö¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç»Ù»ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬º£°Ý¿·¤Ç¼óÄ¹¤ò¼è¤Ã¤ÆÀ¯ºö¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂçºåÉÜ¡¦Âçºå»Ô¡¢ºæ»Ô¤ÈÆàÎÉ¸©¤À¤±¡£º£¤Ï¤É¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤âÄ©Àï¤·¤Ê¤¤¡£¸ý¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç²¿°ì¤Ä¼Â¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Î¶µ°é¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¤Î¸Å´Ü°ËÃÎÏº¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏAI¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤Ç¤¢¤ê¡¢AI¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤¦É¬Äê¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ø¼´¡Ù¤È¡Ø¼Â¹ÔÎÏ¡Ù¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿Í´Ö¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢AI»ÙÇÛ¤Î¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£