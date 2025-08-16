¡Ô¥Á¥¢»þÂå¤Ë¹Ã»Ò±à¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤ÇÊì¹»¤ò±þ±ç¡ÕÎëÌÚ¤¢¤¤¨¡¢·ÝÇ½À¸³è21Ç¯¤Ç¡È1ÅÙ¤À¤±°úÂà¤ò¹Í¤¨¤¿²áµî¡É¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Î¤¿¤Ó¤Ë¿åÃå¤ÎÌÌÀÑ¤¬¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÇã¤¤Êª¤ÎÃ£¿Í¡×¤Ç¡¢ÀÖ¤¤Ë¡Èï¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ä¥Ü¥±¤Ç¥²¥¹¥È¤ÎÁÇ´é¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ¤¢¤¤¨¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¡£
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼Ì¿¿¡Û¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÀÄ½Õ¤òÊû¤²¤Æ¤¤¤¿³ØÀ¸»þÂå¡¢É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¡¢2»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë¸½ºß
¡¡ºòÇ¯¡¢·ÝÇ½À¸³è20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Èà½÷¤Ï2»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£21Ç¯Á°¡¢17ºÐ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÈà½÷¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤º¡¢ÌÄ¤«¤ºÈô¤Ð¤º¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸½¾ì¤ò½Å¤Í¤ëÅÙ¤Ë²á·ã¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¡¢°úÂà¤ò¹Í¤¨¤¿¤É¤óÄì¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤·¡¢¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤ò¡ÖÁ´ÉôºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤¹¤¢¤¤¨¤µ¤ó¡£¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤Ë»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Î·ÝÇ½È¾À¸¤òÊ¹¤¤¤¿¨¡¨¡¡£¡ÚÁ´3²ó¤ÎÂè1²ó¡Û
¨¡¨¡ºòÇ¯20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï17ºÐ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤ª»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢19ºÐ¤«¤é¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¤Ç10Ç¯°Ê¾å¤â¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢20Ç¯¤¬°ì½Ö¤Ç²á¤®¤Æ¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Á´ÉôºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×
¨¡¨¡¤â¤È¤â¤È¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ½é¤Î»£±Æ¤Ï¹â¹»3Ç¯À¸¤Î²Æ¤Ç¡¢¿ÍÁ°¤Ç¥Ó¥¥Ë¤òÃå¤ë¤Î¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄñ¹³¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Ï¥¹¥¯¡¼¥ë¿åÃå¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹â¹»»þÂå¤Ï¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÉô³è¤â°úÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ÚÆù¾¯½÷¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤«¤é¤â¡Ø¤½¤Î¶âÂÀÏºÂÎ·¿¤Ï¡Ä¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¨¡¨¡ÅÔÎ©ÀãÃ«¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï¡¢2003Ç¯¤Ë¥Á¥¢¤Î±þ±ç¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë¤â¹Ô¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹â¹»2Ç¯À¸¤Î²Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¹âÂ®¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Î¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£½éÀï¤ÎÁê¼ê¤ÏPL³Ø±à¤Ç¡¢¿áÁÕ³Ú¤Î²»¤â±þ±ç¤Îµ¤Ç÷¤âÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï13ÂÐ1¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÎ®¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¤Ï¡¢ËèÆü¤¬ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥Á¥¢¤Ç¤ÏÁ´¹ñ5°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤â»Ä¤»¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ïº£¤âÉÑÈË¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ°ìÀ¸¤ÎÍ§Ã£¤Ç¤¹¤Í¡£¥Á¥¢¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤Õ¤¶¤±¤¿¤ê¤¹¤ëËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡¥°¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢DVD¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É½çÄ´¤Ê³èÌö¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢19ºÐ¤Î»þ¤Ë1ÅÙ°úÂà¤ò¹Í¤¨¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï20ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»öÌ³½ê¤Ë¡Ø¤â¤¦»ä¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¡¢¤³¤Î»Å»ö¤ò¼¤á¤ë³Ð¸ç¤Ç¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¿åÃå¤ÎÉÛ¤ÎÌÌÀÑ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»£±Æ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿åÃå¤ÎÌÌÀÑ¤¬¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì°Ê¾å¤¤¤Ã¤¿¤é¼¡¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡©¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤³¤ì°Ê¾å¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÀÎ¤«¤é·ëº§´êË¾¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ø¤³¤ì¤Ï¾Íè·ëº§¤·¤¿»þ¤ËµÁÊì¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¨¡¨¡»öÌ³½ê¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¥°¥¢¥Ó¥¢¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤è¤¦¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢»öÌ³½ê¤ò¼¤á¤í¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢1²ó¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ù¤È·Ú¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡¤½¤â¤½¤â¡¢¤¢¤¤¨¤µ¤ó¤¬·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤¢¤¤¨¤Ï·ÝÇ½¤ä¤ì¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ÏËÜÅö¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ø¤ä¤á¤Æ¡¢¤ª¤¸¤Á¤ã¤ó¥¦¥¶¤¤¤Ã¡Ù¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¹â¹»3Ç¯¤Ç¥Á¥¢¤ò°úÂà¤·¤¿»þ¡¢Ç³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¤Ç¿´¤Ë·ä´Ö¤È¤¤¤¦¤«·ê¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î»þ¤Ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬·ÝÇ½´Ø·¸¤Î¿Í¤ò¾¡¼ê¤Ë²È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇÊÝ°é¤ÎÀìÌç¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã»Âç¤Ë¹Ô¤¯¤«·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ë¤«¤Ç¡¢ÎëÌÚ²ÈÂç²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¡ØÂç³Ø¤Ï²¿ºÐ¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤±¤É¡¢·ÝÇ½¤Ïº£¤³¤Î½Ö´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤è¡Ù¤Ã¤Æ¿Æ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ø¤Þ¤º¤Ï1Ç¯´Ö¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ù¤È¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é20Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡19ºÐ¤Ç¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£»Ò¤É¤â¤Î»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤½¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë»ä¤Ï¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢»Å»ö¤ò»Ï¤á¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤·¤é·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤Ë²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤ëÎ×µ¡±þÊÑ¤µ¤ä½àÈ÷¡¢ÃÎ¼±¡¢¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ä¡ÄÅö½é¤Ï¸½¾ì¤«¤é¤Îµ¢¤êÆ»¡¢ÎÞ¤ÇËË¤òÇ¨¤é¤¹Æü¡¹¤À¤Ã¤¿¡£Â³ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Âç¸æ½ê·ÝÇ½¿Í¤Ë²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Ä¥Ã¥³¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡¢¿Íµ¤ÀäÄº¤Ç¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¤ÎÂ´¶È¤ò·èÃÇ¤·¤¿ÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÂè2²ó¤ËÂ³¤¯¡Ë
Ê¸¡¿ÀéÅç³¨Î¤¹á¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë