21日に1st写真集「MARIN」が公開

フィギュアスケートの2016年世界ジュニア選手権女王・本田真凜さんの1st写真集「MARIN」の先行カット第5弾が、発行する講談社から15日に公開された。24歳の誕生日となる8月21日に発売。本田さんは自身のインスタグラムで撮影の裏側を公開したが、発売を心待ちにするファンから様々な声が書き込まれた。

先行第5弾は、台湾・高雄にあるレトロな喫茶店＆バーで撮影。畳の上に、赤いドレスで寝そべるような大人っぽいシーン、カメラを構えて正対した笑顔の1枚などが公開された。本人は「写真集『MARIN』の中で1番を選んで！ と言われたら迷わず赤ドレスカット！ という気がします！ そして冊子の中にお気に入りを絞り切るのが1番難しかったカットでもあります！」などとコメントしている。

さらに14日には、自身のインスタグラムで撮影の舞台裏映像を公開した。水着でプールでの水面に優雅にたゆたうシーン、海をバックに撮影した場面など、台湾で嬉しそうに写真に納まる姿が紹介されており、ファンからは様々なコメントが集まった。

「え！ぐ！い！で！す！！！！！！」

「キュート」

「待ち遠しいです」

「服と髪型変えるだけでこんなに雰囲気変わるなんて！」

「いつもとは違う 魅力の 真凜ちゃん」

「立ち姿が綺麗だわ」

写真集はオールカラー144ページ、本体価格2970円（税込）。なお電子書籍版は144ページに加え、本人自らがセレクトしたカットで構成される限定特典8ページ付きで発売される。インスタグラムの文面では「8ページ追加という事で、何千枚という全写真を頂いてそこから自分で迷いに迷い選んだ＋8ページです」と説明している。



（THE ANSWER編集部）