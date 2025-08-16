お笑いコンビ「見取り図」のリリー（41）が15日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。今回のサブMCに起用されたお笑いコンビに不安を募らす場面があった。

冒頭、MCのお笑いコンビ「千鳥」の大悟が「びっくりしてます」と切り出した。驚いた理由は両脇に座る「サブMC」の存在だった。

今回「サブMC」を務めるのは「THE SECOND 〜漫才トーナメント〜2025」で優勝したお笑いコンビ「ツートライブ」の2人だった。たかのりも「僕らもびっくりしてます」と驚きを隠せなかった。

同コンビが出演となったのは同賞レースで優勝した特典で、たかのりは「びっくりしました。スケジュール入った時に、違うとこ座るんかと思ったら…『大悟さん両脇』って書いてて。そこから僕、口内炎できました」と緊張していることを伝えた。

これまでMCの経験がない2人に、大悟は「“いやぁ…ああーダメー”って思ったら、リリーばっか見たらええねん」と助けを求めることを勧めた。これにリリーは「俺も久しぶりなんで…ちょっと番組的にうまくいきたいんで。ホントのこと言ったらツートライブじゃなくて（麒麟）川島（明）さんとか（アンタッチャブル）ザキヤマ（山崎弘也）さんが良かったです」と本音を伝えて笑いを誘った。