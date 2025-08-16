KEY TO LIT井上瑞稀「アイドルはクソや！」衝撃発言の真意とは
【モデルプレス＝2025/08/16】日本テレビでは、8月16日に「1億人の大質問！？笑ってコラえて！」（よる7時56分〜8時54分）を放送。KEY TO LIT（キテレツ）の井上瑞稀が「ダーツの旅」のVTRを視聴し、衝撃発言をする。
【写真】ジュニア再編成 新グループメンバー
◆堤真一、愛犬の面白い行動告白
「高そうな犬を連れている人はきっとセレブに違いないの旅」では、日本であまり見かけないトイ・マンチェスター・テリアを連れている夫婦に遭遇。トイ・マンチェスター・テリアのシュッとした見た目のカッコよさもさることながら、カッコイイゴーグルも装着。夫婦は「1番お金がかかる（笑）」と言いつつメロメロな様子だ。
◆高校吹奏楽部に密着 金賞への思い叫ぶ
「日本列島 吹奏楽の旅 2025」北海道旭川明成高等学校吹奏楽部では、前回の密着で部員たちの「思いが口に出せない」という弱点が明らかに。しかし、悲願の全国大会出場を目指すため、生徒たちの中ではある変化が起こっていた。顧問の先生が熱く語るのは、その変化の中心人物となったファゴット奏者の男子生徒。彼は、4月に放送した「日本列島 吹奏楽の旅 」の八王子高等学校の映像を見て、なんと八王子高等学校の学生指揮者にいきなり相談のDMをしたと明かす。
彼は八王子高等学校に対して「若干悔しさもあった」と本音を漏らしつつ、吹奏楽部を「大切な居場所」と語り、「自分のできるところまでやろう」と決意を固める。その熱い思いに部員たちも応え、以前の密着とは明らかな違いを見せてくれる。そして、23年ぶりの金賞を狙う岡山県明誠学院高等学校吹奏楽部の最新情報も。金賞への思いを“あるモノ”に向けて部員たちが叫びまくる。
◆井上瑞稀「ダーツの旅」映像視聴し衝撃発言？
長崎県長崎市琴海地区では70代夫婦が2人の馴れ初めを語り、アルバムを見せたりと終始笑顔でのろけ満載の“ラブラブぶり”を公開。運動神経抜群の双子小学生と妹は見事な三転倒立を披露する。また、手作りの五右衛門風呂を造ったという男性のご厚意に甘えて、スタッフが絶景を見ながら五右衛門風呂を堪能。今注目のスポーツ・スラックラインの教室では、CMに出演したことのある名コーチがレッスン中。初めて挑戦するスタッフの腕前は。
さらに、長崎には“ペーロン”という体育会系な伝統行事が。そこで、7年ぶりに王者奪還を目指すチームに密着。その過酷な練習や優勝に賭ける熱い思いに対して「ペーロンはクソや！」と言う選手。それを観て井上も「いつか出し切って、アイドルはクソや！と言えるぐらいになりたい！」と笑いながら語った。そしてスタジオでは、「ゲストの学生時代」と題し、堤が小学校時代に熱中していた野球の話と貴重な写真を見せる。（modelpress編集部）
