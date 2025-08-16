Snow Manで“一番ヤバいヤツ”は誰!?渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、宮舘涼太が「ボムマジ爆発」で対決

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「ゲームが始まったら一生懸命やりましたし、結果的に、4人の中ではだいぶ優秀な方だったと思います」（Snow Man向井康二）

Snow Manの渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、宮舘涼太が、8月30日19時より放送される『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP ドッキリも地球を救う 4時間テレビSP』に出演する。

今回のSPでは、毎年恒例、今やフジテレビの夏の風物詩のひとつになっている“4時間テレビSP”をお届け。2025年もまた、あの国民的大型番組の裏で、“夏のドッキリ祭り”を盛大に開催する。

■Snow Manの渡辺・阿部・宮舘、そして自称Snow Manのマッサマンが“一番ヤバいヤツ”レースを展開

「ボムマジ爆発」とは、「ボムマジ爆発」「あぶりカルビ」といった言いにくいフレーズを、参加者が順番に言っていくというシンプルな言葉遊びゲーム。1周目は1回ずつ、2周目は2回ずつと回数を増やしていき、全員が一度も噛まずに5周目を言い終えることができれば、見事ゲームクリア。しかし、誰かが噛んでしまったら、即アウト。そしてアウトが3回続くと、その瞬間、連帯責任でプレーヤー全員の座っている椅子が大爆発＆お尻ビリビリの罰が執行される！…という恐怖のドッキリゲームだ。

今回はまず、ひとり目の参加者・マッサマンこと向井康二を捕獲するところからスタート。いつものように「マッサマンスピン」のロケと聞かされて試合会場に現れた、我らがマッサマン。元気いっぱいに戦いへの意気込みを語っていると、背後から黒い影が忍び寄り…。かくして、ドッキリゲーム案内人の長谷川ボムバーマン2号（シソンヌ・長谷川忍）にまんまと捕まってしまったマッサマンは、「ボムマジ爆発」への強制参加を言い渡される。

しかし、マッサマンにとって（もちろん向井にとっても）、この「ボムマジ爆発」はトラウマ級に超苦手なゲーム企画。特に2024年の4時間SPで行われた「ボムマジ爆発 timelesz vs Snow Man 世紀のアイドルグループ対決SP」では、向井がお題のフレーズをまったく言うことができなかったため、「向井が噛んでもゲーム続行」という、まさかの特別ルールが誕生。ゲーム番組史上誰も見たことのない、世にも恐ろしい映像が流れてしまったのだった。

「俺、ボムマジが嫌いなの！」「これをやるくらいなら、スピンさせられる方がマシ！」とゴネまくるも、結局ボムマジ会場に連れてこられてしまったマッサマンが、ついに観念して今回のチームメイトを待っていると、そこに現れたのが、渡辺、阿部、宮舘の3人。音楽番組『週刊ナイナイミュージック』の取材と聞かされてやってきた彼らは、床も壁も真っ赤に彩られたボムマジ会場を目にした途端、すぐにすべてを理解し、すっかり意気消沈してしまう。予想していなかった“いつメン”の登場に少しうれしそうなマッサマンと、それとは対照的に険しい目つきでマッサマンをにらみつける3人。そんな彼らに、長谷川ボムバーマン2号から今回の企画趣旨が告げられる。「今日は、Snow Manで“一番ヤバいヤツ”は誰なのか、決着をつけたいと思います！」…こうして、“Snow Manヤバいヤツ選抜軍”による頂上決戦の幕が切って落とされる。

ボムマジは2回目の参戦、前回は自らのミスで大爆破を引き起こしてしまったため、今回リベンジを狙う渡辺。今回がボムマジ初参戦にして、芸能界屈指の頭脳派としてノーミスを目指す阿部。一方、ボムマジ参戦は3度目を数えるものの、前回は向井が噛み倒したせいでまったく見せ場が作れず、今回はなんとか爪痕を残したい宮舘。そして、ボムマジ参戦はトータルで3回目、マッサマンスーツを着ていようと着ていまいとめちゃくちゃ弱いことに変わりはないが、持ち前のポジティブ思考で勝負に挑む、マッサマンこと向井。それぞれのスタイルでゲームに臨む彼らに突きつけられた最初の“言いにくいフレーズ”は、「笹刺す猿 笹刺さる猿 笹刺させない猿」。1回口にするだけで舌を噛んでしまいそうな激ムズフレーズに、4人は早くも動揺し始め…!?

そして波乱のままゲームは進み、時には、仲間割れの様相を呈するひと幕も。果たして4人は、心をひとつにして、グループ崩壊のピンチを乗り越えることはできるのか。そして、絶対に欲しくない“Snow Manで一番ヤバいヤツ”の称号を与えられてしまうメンバーは…？ 進行役の長谷川いわく「ボムマジ史上、最もツッコミどころが散らかってる」奇跡の大一番をお見逃しなく。

フジテレビ系『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP ドッキリも地球を救う 4時間テレビSP』

08/30（土） 19:00～23:10

MC：東野幸治 小池栄子

ドッキリクリエイター：恵俊彰 菊池風磨（timelesz） 向井康二（Snow Man） 松田元太（Travis Japan）

スタジオゲスト：柴田英嗣（アンタッチャブル） 長谷川 忍（シソンヌ） 若槻千夏 他

