¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖAirPods¡×¤Ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àËÝÌõ¡×µ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë²èÁü¤¬¡¢¡ÖiOS 26¡×¤Î¥Ù¡¼¥¿6¤«¤éÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
iOS 26¤Î¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¤Î¡ÖËÝÌõ¡×¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ï¡¢¾å¤Î¤è¤¦¤Ê²èÁü¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²èÁü¤Ç¤ÏAirPods¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸À¸ì¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤Î¿ô¤Î¸À¸ì¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²èÁü¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëÌ¾¤Ï¡ÖTranslate¡ÊËÝÌõ¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àËÝÌõµ¡Ç½¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¥¹¤Çµ¯Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
iOS 26¤Ç¤Ï¡ÖÅÅÏÃ¡×¤ä¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¥¢¥×¥ê¡¢FaceTime¸þ¤±¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àËÝÌõ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢AirPods¤Ç¤â¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àËÝÌõ¤¬»È¤¨¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
AirPods¤ò¼ª¤Ë¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸À¸ì¤¬¤ï¤«¤ëÌ¤Íè¤¬¡¢¤¹¤°¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Source: MacRumors
