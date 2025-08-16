『放送局占拠』第6話 “武蔵”櫻井翔、“伊吹”加藤清史郎から要求され5年前の事件を調べ始める
櫻井翔が主演する土曜ドラマ『放送局占拠』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第6話が16日の今夜放送される。
【写真】自分のこめかみに銃口をあてる伊吹（加藤清史郎）
櫻井主演の“占拠シリーズ” は、2023年の『大病院占拠』、2024年の『新空港占拠』と続編が制作され、今作『放送局占拠』は3作目となる。今作では、500名の人質をとり放送局を占拠する武装集団「妖（あやかし）」と主人公の刑事・武蔵三郎（櫻井）の戦いを活写する。
■第6話あらすじ
テレビ局を占拠した般若の正体は、武蔵の義理の弟で警視庁BCCT捜査員・伊吹（加藤清史郎）だった。衝撃の展開に指揮本部はもちろん、伊吹の姉・裕子（比嘉愛未）も混乱する。
正体を明かした伊吹は、武蔵に自分自身の闇を突き止めろと要求。制限時間に間に合わなければ、毒ガスによって人質の誰かが死ぬ。心当たりを探る武蔵は、5年前に起こった『鎌鼬（かまいたち）事件』を調べ始める。
一方、毒ガスの恐怖におびえる6人の人質たち。用意された防護マスクは5つ。このままでは誰か1人が確実に犠牲になる。5つしかない防護マスクを巡って、人質たちの命懸けの奪い合いが始まる。
土曜ドラマ『放送局占拠』は、日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。
【写真】自分のこめかみに銃口をあてる伊吹（加藤清史郎）
櫻井主演の“占拠シリーズ” は、2023年の『大病院占拠』、2024年の『新空港占拠』と続編が制作され、今作『放送局占拠』は3作目となる。今作では、500名の人質をとり放送局を占拠する武装集団「妖（あやかし）」と主人公の刑事・武蔵三郎（櫻井）の戦いを活写する。
テレビ局を占拠した般若の正体は、武蔵の義理の弟で警視庁BCCT捜査員・伊吹（加藤清史郎）だった。衝撃の展開に指揮本部はもちろん、伊吹の姉・裕子（比嘉愛未）も混乱する。
正体を明かした伊吹は、武蔵に自分自身の闇を突き止めろと要求。制限時間に間に合わなければ、毒ガスによって人質の誰かが死ぬ。心当たりを探る武蔵は、5年前に起こった『鎌鼬（かまいたち）事件』を調べ始める。
一方、毒ガスの恐怖におびえる6人の人質たち。用意された防護マスクは5つ。このままでは誰か1人が確実に犠牲になる。5つしかない防護マスクを巡って、人質たちの命懸けの奪い合いが始まる。
土曜ドラマ『放送局占拠』は、日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。