¡Ö£Ë£é£î£ç¡¡£Ç£î£õ¡×¾ïÅÄÂç´õ¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡Ö²¿¤·¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥Æ¥£¡¼¤Ë»÷¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ë£é£î£ç¡¡£Ç£î£õ¡×¡Ê¥¥ó¥°¥Ì¡¼¡Ë¤Î¾ïÅÄÂç´õ¤¬¸ø³«¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¾ïÅÄ¤Ï£±£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö£í£á£ò£ï£í£á£ò£ï£í£á£ò£ï¡¡£Ì£ï£ö£å¡¡£ô£è£å¡¡£ì£é£æ£å¡¡£ù£ï£õ¡¡£ì£é£ö£å¡¥¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê»£±Æ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¹¹ðÍÑ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ä¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÉ¦¡Ê¥Ò¥²¡Ë¤¬Ìµ¤¤¼Ì¿¿¤È¤«²¿Ç¯¿¶¤ê¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥Ò¥²¤¬¤Ê¤¤»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¾ïÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤Û¤ó¤ÈÀ¨¡Ê¤¹¤´¡Ë¤¤¡Ä¡¡À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¾ïÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ä¡×¡ÖÉ¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¿·Á¯¡×¡ÖË·¼ç¤â»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥Æ¥£¡¼¤Ë»÷¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ä¤ª´é¤¬Èþ¤·¤¤¤«¤é¤«¡Ä¡×¡Ö¤É¤ì¤â¤á¤Á¤ãÁÇÅ¨¡ª¡ª¡ª»ä¤¬£±ÈÖ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¥Ñ¥ó¥¯¤Ê¤ä¤Ä¾Ð¡¡¤¤¤Ä¤«¤Î°æ¸ý¤µ¤ó¤È¤ªÂ·¡Ê¤½¤í¡Ë¤¤¤ß¤¿¤¤¾Ð¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¾ï¤µ¤ó¤Ç¤âÂç¹¥¤¤À¤«¤é¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¡ÖÉ¦¤Ê¤·¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿·Á¯¡×¡Ö²¿¤·¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÆ¬¤Î·ÁåºÎï¤¹¤®¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤â»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Ç¤¹¡¡ÆÃ¤Ë£±£°ËçÌÜ¤Ï²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£