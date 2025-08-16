古いブリキの缶に入っているのは、手作りの漢字カード。とめや跳ねなどが正確に書かれている。

【映像】不適に微笑むイギリスの“言語の天才”

これは日本語を習得するために自作したという。表に漢字、裏に英語で読み方、意味が書いてある。このカードの作者は、イギリス人のフィリップ・ベニスさん。ケンブリッジ大学で言語学を学んでいた1944年、イギリス海軍に招集された。

ベニスさんの任務は、軍艦への乗り組みや、飛行機の操縦ではなく、敵国の言語、「日本語」を速やかに修得することだった。



39年ナチス・ドイツのポーランド侵攻で始まった第２次世界大戦。41年12月、日本の参戦により戦場はアジア・太平洋にも拡大した。だが、日本の参戦によりイギリスは大きな問題に直面したという。



日本軍の通信傍受などのため、日本語を理解する人員が必要となったが、戦前イギリスで日本語を話せた人は数百人程度しかいなかったのだ。

軍部は対応に迫られ、日本語習得の学校を急遽設置することになった。ロンドンからおよそ80キロのベッドフォードには、日本語学校の校舎に使われた住宅が今も残っている。

「スパイ・スクール」に集った天才たち

42年2月、イギリス軍特別諜報学校付属の日本語学校が開校した。市内のホテルや住宅など、少なくとも５カ所が教室として使用された。現在も残る建物に掲げられた史跡案内板には、「ジャパニーズ・スパイ・スクール」の文字が刻まれている。

「スパイ・スクール」に集められたのは、ラテン語や古代ギリシャ語などを学ぶ言語学専攻の学生。教授の推薦により特に優秀な学生が派遣され、ベニスさんもその中のひとりだった。

トーマス・チーサム博士「素早い上達の理由は学生をとても慎重に選び抜いたからだ。オックスフォード大やケンブリッジ大からすでに高い言語能力を持つ人たちを選んだ」

ここでは、日本の暗号や通信解読を専門とする人材の養成を目的として、会話などの授業は行わず、ひたすら文字を理解する授業が行われた。

期間はわずか６カ月。まず基本的な1200単語を身に着け、大本営発表や外交通信など実際の文書の翻訳を繰り返し、身に着ける訓練が行われた。

その際、学生が自作したのが、漢字のフラッシュカードだ。

数学者アラン・チューリングが「エニグマ」を解読した場所

ベニスさんの妻・ダイアナ・ベニスさん（82）「缶を開けると中に200枚くらいぎっしりとカードが入っていて、裏面には表の内容を説明するためのものが全て手書きされていた。相当な手間がかかるだろうと思う。当時のプレッシャーは相当だったに違いない」

45年11月の閉校までに、あわせて224人が学んだ。

「スパイ・スクール」の卒業生の多くは、隣町にある「ブレッチリー・パーク」に配属された。イギリス軍の諜報や暗号解読の拠点で、数学者アラン・チューリングがドイツ軍の暗号機「エニグマ」を解読した場所としても知られる。ここに今も残る「ブロックＢ」と呼ばれる建物で日本軍の暗号解読が行われた。



トーマス・チーサム博士「戦争末期、日本海軍の重巡洋艦『羽黒』がマラッカ海峡で撃沈された。これはブレッチリー・パークなどの拠点からの信号諜報の結果で日本に残る大型艦の一つを撃沈する成果だった」

３交代制、12日間連続勤務で休みは2日という過酷な勤務に、体調を崩す人も多かったという。

トーマス・チーサム博士「ブレッチリー・パークの全貌は70年代まで完全に秘密だった。その後数十年かけて、特に日本語に関する作業を含む詳細が判明した」

戦後、高校の古典教師や校長を務めたベニスさん。

日本語を短期間学んだことを妻のダイアナさんに話したことはあったが、日本の暗号解読に携わったことは、秘密を守り一切語らなかったという。

ダイアナ・ベニスさん「彼の人生はすべて言語に捧げたものだったのに、（諜報活動で）それが突然止められたのは相当つらいことだったと思う」

（ABEMA NEWS）