ÃçÎÉ¤¯¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÌ²¤ë3ºÐÃË»ù¤ÈÇ¤¬¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æµã¤±¤ë¡×¡¡Êì¿Æ¤Ë´Ø·¸À¤òÊ¹¤¤¤¿
¡¡ÃçÎÉ¤¯¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÌ²¤ë3ºÐ»ù¤ÈÇ¤Î¡ÈÂº¤¹¤®¤ë¡É»Ñ¤¬X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢É½¼¨²ó¿ô240Ëü·ïÄ¶¤¨¡¢9Ëü7000¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬ÉÕ¤¯ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê15Æü¸á¸å5»þ»þÅÀ¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿°ìÍ÷¡Û¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æµã¤±¤ë¡×ËÜÅö¤Î·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ë°ì½ï¤ËÌ²¤ë¤Õ¤¿¤ê
¡¡Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢4¿Í·»Äï¤ÎÊì¡¦¥´¥ó¥¾¥¦R4¤µ¤ó¡Ê@R453374510¡Ë¡£¡Ö¡ØÅÚÍËÆü¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂç¤Ã¤¤¤¥×¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æ¡ª°ì½ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¤Í¡Ù¤ÈÄïÇ¤Ë´ò¤·¤½¤¦¤ËÊó¹ð¤·¤Ê¤¬¤éÃçÎÉ¤¯¼ê¤ò·Ò¤¤¤ÇÌ²¤ë»°ºÐ»ù¡×¤È¡¢Â©»Ò¤Î»ÍÃËË·¤¯¤ó¡Ê3ºÐ¡Ë¤¬°¦Ç¡¦¥í¥¤¤¯¤ó¡Ê¥ª¥¹¡¦2ºÐ¡Ë¤Î¼ê¤ò°®¤êÌ²¤ë»Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥´¥ó¥¾¥¦R4¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿Í¤ÈÇ¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿·»Äï¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£Âç¤¤¤¥×¡¼¥ë¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÌ²¤ë»ÍÃËË·¤¯¤ó¤È¥í¥¤¤¯¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÅö¤Î·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ç¿´²¹¤Þ¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«Ê¹¤¯¤È¡ÖËèÆü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢3Æü¤Ë°ì²ó¤°¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤Ç°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¤Þ¤¹¡£¼ê¤ò·Ò¤°»ö¤Ïµ©¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥ì¥¢¤Ê½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿1Ëç¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î¡ÖÃçÎÉ¤··»Äï¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö°¦¤·¤«¤Ê¤¤¡¡²Ä°¦¤¯¤Æµã¤±¤ë¡×¤È¤Î°Õ¸«¤Ë¤Ï¡ÖÁê»×Áê°¦¤ÊÆó¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤³¤Î¼ê¤È¼ê¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤Î´õË¾¤¬¸«¤¨¤ë¡¡·è¤·¤Æ¸¸³Ð¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¤¸¤Æ¸À¤¨¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡¡¤³¤ó¤Ê¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¤Î¤À¤±TL¤ËÎ®¤ì¤ÆÍß¤·¤¤¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿°ìÍ÷¡Û¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æµã¤±¤ë¡×ËÜÅö¤Î·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ë°ì½ï¤ËÌ²¤ë¤Õ¤¿¤ê
¡¡Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢4¿Í·»Äï¤ÎÊì¡¦¥´¥ó¥¾¥¦R4¤µ¤ó¡Ê@R453374510¡Ë¡£¡Ö¡ØÅÚÍËÆü¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂç¤Ã¤¤¤¥×¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æ¡ª°ì½ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¤Í¡Ù¤ÈÄïÇ¤Ë´ò¤·¤½¤¦¤ËÊó¹ð¤·¤Ê¤¬¤éÃçÎÉ¤¯¼ê¤ò·Ò¤¤¤ÇÌ²¤ë»°ºÐ»ù¡×¤È¡¢Â©»Ò¤Î»ÍÃËË·¤¯¤ó¡Ê3ºÐ¡Ë¤¬°¦Ç¡¦¥í¥¤¤¯¤ó¡Ê¥ª¥¹¡¦2ºÐ¡Ë¤Î¼ê¤ò°®¤êÌ²¤ë»Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«Ê¹¤¯¤È¡ÖËèÆü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢3Æü¤Ë°ì²ó¤°¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤Ç°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¤Þ¤¹¡£¼ê¤ò·Ò¤°»ö¤Ïµ©¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥ì¥¢¤Ê½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿1Ëç¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î¡ÖÃçÎÉ¤··»Äï¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö°¦¤·¤«¤Ê¤¤¡¡²Ä°¦¤¯¤Æµã¤±¤ë¡×¤È¤Î°Õ¸«¤Ë¤Ï¡ÖÁê»×Áê°¦¤ÊÆó¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤³¤Î¼ê¤È¼ê¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤Î´õË¾¤¬¸«¤¨¤ë¡¡·è¤·¤Æ¸¸³Ð¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¤¸¤Æ¸À¤¨¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡¡¤³¤ó¤Ê¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿¤Î¤À¤±TL¤ËÎ®¤ì¤ÆÍß¤·¤¤¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£