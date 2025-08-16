ナイキ『エアマックス95』が『遊☆戯☆王』とコラボ 日本限定“城之内”カラーも 2種各2万7060円も争奪戦必至か
ナイキは、16日までに30周年を迎えた人気シリーズ『エアマックス95』と『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』がコラボしたナイキ『エアマックス95 QS YGO』を、9月5日、12日に発売することを発表した。
【写真】「airmax」が「airmuscle」に！ナイキ『エアマックス95 QS YGO“城之内』モデルの全貌
このモデルは、25年以上前に漫画からアニメ化された『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』の登場人物の城之内克也（英語版では“Joey Wheeler”）が作中で着用し、世界中のアスリートの注目を集めたフットウェアから誕生し、これまで空想上の存在だったモデルが初めて具現化したもの。フットウェアには、実際に使うこともできる特製のナイキ×『遊戯王OCG』カードが同梱されるのに加え、ナイキと『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』の長年にわたる深いつながりを反映させるアパレルも展開される。
今回発売となるこのモデルとアパレルは、日本限定版とグローバル版を展開。グローバルカラーとして展開される“Joey”カラーは、シリーズの中で『エアマックス95』を着用する『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』の城之内に敬意を示すもの。全体に異なる青の色合いを用いた『エアマックス95』をベースにしたシューズは、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』に登場する城之内のスニーカーを彷彿（ほうふつ）とさせるロゴや傷あとと、前足部外側のエア ユニットも取り入れている。『遊☆戯☆王』のロゴがアウトソールに配され、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』のカードに着想を得たグラフィックがかかとを飾り、ソックライナーには友情の象徴として、城之内と彼の「真紅眼の黒竜（レッドアイズ・ブラックドラゴン）」のイメージも描かれている。
2つ目の“城之内”カラーは日本限定カラーで、１色目と同様の仕上げを施しつつ、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』が元は漫画からアニメ化されたという経緯も反映させるべく、グレーをベースに用いています。両スタイルとも、特製のナイキ×『遊戯王OCG』のカードを同梱した限定のパッケージに入っている。KONAMIとナイキが共同で公式のトレーディングカードを制作するのは、今回初めてとなる。
また、『エアマックス95 QS YGO』発売に合わせて、作中で城之内らが通う童実野高校の校章をあしらったナイキ『デストロイヤー ジャケット』も登場。ジャケットはデュエルのチームユニフォームを想定し、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』の中で城之内が通っていた学校のものとして制作。伝統的なバーシティジャケットの厚手のウール地にプレミアムなレザーの袖、立体的な刺繍、サテンキルトの裏地と、カスタマイズのために２つのブランドが入ったシェニール織りのパッチが付いている。
デストロイヤージャケットに加えて、厚手の素材でルーズフィットのクラシックなTシャツも制作。２つのブランドのグラフィックが前身頃の胸に、背中には「真紅眼の黒竜（レッドアイズ・ブラックドラゴン）」が描かれている。
このコラボレーションに合わせて、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』の世界へのオマージュとして、アニメシリーズに登場した英語と日本語の声優が出演する、オリジナル・キャンペーントレーラーも制作される。
ナイキ『エアマックス95 QS YGO』とアパレルは、9月5日から開催される「House of Duel−童実野町決闘遊戯館−」で発売予定。その後、日本限定の“城之内”カラーとアパレルは、同月12日より日本国内の一部ナイキ取扱店で発売予定。ナイキ『エアマックス95 QS YGO“Joey”カラー』とアパレルは、世界各地のSNKRSと一部のナイキ取扱店で同月12日から発売予定となっている。
1995年の発売以来、さまざまなカラー、コラボモデルを発表してきたナイキ『エアマックス95』。今回のコラボは正式発表前からスニーカー好きの間で話題になっていたモデルだけに、プレミア化必至の争奪戦になりそうだ。
■価格
ナイキ『エアマックス95 QS YGO“Joey”』2万7060円
ナイキ『エアマックス95 QS YGO“城之内』2万7060円
