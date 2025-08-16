KEY TO LIT井上瑞稀、“ダーツの旅”見て衝撃発言「アイドルはクソや！と言えるぐらいになりたい！」
ジュニア内グループ・KEY TO LITの井上瑞稀が、きょう16日放送の日本テレビ系『1億人の大質問!? 笑ってコラえて！』（後7：56〜後8：54）に出演する。
【写真】スタジオゲストに登場するファイティングポーズの堤真一
今回は「高そうな犬を連れている人はきっとセレブに違いないの旅」「日本列島 吹奏楽の旅 2025」「日本列島 ダーツの旅」を送る。「高そうな犬を連れている人はきっとセレブに違いないの旅」では、ゲストの井上が犬用のゴーグルの金額に驚く。さらに、堤真一は愛犬の面白い行動を紹介する。
「日本列島 ダーツの旅」では、長崎・長崎市琴海地区へ。70代夫婦が2人のなれ初めを語り、アルバムを見せたり、終始ニコニコしながらのろけ満載のラブラブぶりを見せる。運動神経抜群の双子小学生と妹は見事な三転倒立を披露する。手作りの五右衛門風呂を造ったという男性の厚意に甘え、スタッフが絶景を見ながら五右衛門風呂を堪能。注目のスポーツ・スラックラインの教室では、CMに出演したことのある名コーチがレッスンする姿を捉える。スタッフも初めて挑戦する。
さらに、長崎では“ペーロン”という超体育会系な伝統行事が行われるという。そこで、7年ぶりに王者奪還を目指すチームに密着。その過酷な練習や優勝に懸ける熱い思いに対して「ペーロンはクソや！」と言う選手。それを見て、井上も「いつか出し切って、アイドルはクソや！と言えるぐらいになりたい！」と笑いながら語る。
そしてスタジオでは、「ゲストの学生時代」と題し、堤が小学校時代に熱中していた野球の話と貴重な写真を見せる。
