寺島進、「男が男に惚れた」恩人との米・ロサンゼルスでのエピソード明かす
俳優の寺島進が、16日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（毎週土曜 後3：00〜 ※関西ローカル）に出演し、恩人とのエピソードを明かす。
【番組カット】ベージュのノースリーブジャケットを着こなした米倉涼子
今年で放送35周年を迎えた番組には、国民的俳優から大御所まで豪華なゲストが続々登場。今回は「大物ゲスト大集合スペシャル」と題して、名シーンを振り返る。寺島は、バラエティーに富んだ人の「人生の選択エピソード」をクイズにする人気企画「人生の選択」に登場する。
寺島は、映画デビューを果たすきっかけになった恩人の故・松田優作さんとの出会いを回顧する。寺島は「とっても優しい方だった」と昭和の大スターを振り返る一方、「たった一度だけ叱られた」稽古場での出来事を打ち明ける。
また、もう一人の恩人・北野武監督について「男が男に惚れてしまった」ロサンゼルスでの追っかけエピソードを披露する。
【出演】
明石家さんま
間寛平
村上ショージ
松尾伴内
蛍原徹
中川家
次長課長
アキナ
アインシュタイン
重盛さと美
＜ゲスト＞
岩城滉一
寺島進
山田邦子
米倉涼子
浅野忠信
バッテリィズ
＜アシスタント＞
山崎香佳MBSアナウンサー
