りょんりょん先生、“伸びる人の三原則”伝授 BMSG『THE LAST PIECE』参加者に“金言”
SKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル「BMSG」によるオーディションプロジェクト「3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT『THE LAST PIECE』」の本編「#8」が、15日に配信された。ボイストレーナー・佐藤涼子氏（通称：りょんりょん先生）の発言に注目が寄せられている。
【ソロカット】『THE LAST PIECE』疑似プロ審査参加者
りょんりょん先生は、参加者にボーカルレッスンをする中で”伸びる人の三原則”を紹介。「謙虚、素直、ストイックです」として、参加者とともに10回唱え、その身になじませた。
続けて「今から言っておかないと、マネージャーをあごで使う人になっては困るから」と説明。「仕事っていう字は仕える事と書きます。なぜ？なんで仕えなきゃいけないの？プロになったとき、時間とお金をいただくからです。これががっつり体に入った状態の方が気持ちよく仕事ができる」と説いた。
「はい！」と元気よく返事をした参加者たち。同オーディションではパフォーマンス面でのレッスンのほか、弁護士・照井勝氏による「コンプライアンス講座」も行われた。
同オーディションは、TBS『THE TIME,』（月〜金 前5：20〜前8：00）の番組内で、6月27日から『THE LAST PIECE』コーナーがスタート。オーディションの最新情報を毎週金曜日の放送で届けていく。また、同日から毎週金曜日午後8時にBMSG公式YouTubeチャンネルにて『THE LAST PIECE』本編を配信する。
