Snow Man¡Ø¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¡È¥Ü¥à¥Þ¥¸ÇúÈ¯¡É»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¡¡¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¤³¤È¸þ°æ¹¯Æó¡È¤¤¤Ä¥á¥ó¡É¤Ë°ÂÅÈ
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¡¢¸þ°æ¹¯Æó¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿¡¢µÜ´ÜÎÃÂÀ¤¬¡¢30Æü¸á¸å7»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ª¥É¥Ã¥¥êGP¡¡¥É¥Ã¥¥ê¤âÃÏµå¤òµß¤¦ 4»þ´Ö¥Æ¥ì¥ÓSP¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¤¢¤Î¹ñÌ±ÅªÂç·¿ÈÖÁÈ¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¡È²Æ¤Î¥É¥Ã¥¥êº×¤ê¡É¤òÀ¹Âç¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëº£²ó¡¢¸þ°æÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤¹¤ëµ²±ÎÏ¥¼¥í¥Ò¡¼¥í¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¤È¡Ö¥Ü¥à¥Þ¥¸ÇúÈ¯ º£Ìë·èÄê¡ªSnow Man¤Ç°ìÈÖ¥ä¥Ð¤¤¥ä¥Ä¤ÏÃ¯¤ÀSP¡×¤Ë»²Àï¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¡×¤òÄ©È¯¤·¡Ä¥é¥¦¡¼¥ë¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡Ö¥Ü¥à¥Þ¥¸ÇúÈ¯¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¥à¥Þ¥¸ÇúÈ¯¡×¡Ö¤¢¤Ö¤ê¥«¥ë¥Ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¡¢»²²Ã¼Ô¤¬½çÈÖ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸ÀÍÕÍ·¤Ó¥²¡¼¥à¡£1¼þÌÜ¤Ï1²ó¤º¤Ä¡¢2¼þÌÜ¤Ï2²ó¤º¤Ä¤È²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¡¢Á´°÷¤¬°ìÅÙ¤â³ú¡Ê¤«¡Ë¤Þ¤º¤Ë5¼þÌÜ¤ò¸À¤¤½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¸«»ö¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¢¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ã¯¤«¤¬³ú¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢Â¨¥¢¥¦¥È¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¤¬3²óÂ³¤¯¤È¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Ï¢ÂÓÀÕÇ¤¤Ç¥×¥ì¡¼¥ä¡¼Á´°÷¤ÎºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ø»Ò¤¬ÂçÇúÈ¯¡õ¤ª¿¬¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤ÎÈ³¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤ë¡ª¡Ä¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤Î¥É¥Ã¥¥ê¥²¡¼¥à¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤Þ¤º¡¢1¿ÍÌÜ¤Î»²²Ã¼Ô¡¦¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¤³¤È¸þ°æ¤òÊá³Í¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¥¹¥Ô¥ó¡×¤Î¥í¥±¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ»î¹ç²ñ¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿¡¢¤ï¤ì¤é¤¬¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¡£¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÀï¤¤¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÇØ¸å¤«¤é¹õ¤¤±Æ¤¬Ç¦¤Ó´ó¤ê¡Ä¡£¤«¤¯¤·¤Æ¡¢¥É¥Ã¥¥ê¥²¡¼¥à°ÆÆâ¿Í¤ÎÄ¹Ã«Àî¥Ü¥à¥Ð¡¼¥Þ¥ó2¹æ¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡¦Ä¹Ã«ÀîÇ¦¡Ë¤Ë¤Þ¤ó¤Þ¤ÈÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¥à¥Þ¥¸ÇúÈ¯¡×¤Ø¤Î¶¯À©»²²Ã¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ê¤â¤Á¤í¤ó¸þ°æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ë¡¢¤³¤Î¡Ö¥Ü¥à¥Þ¥¸ÇúÈ¯¡×¤Ï¡¢¥È¥é¥¦¥Þµé¤ËÄ¶¶ì¼ê¤Ê¥²¡¼¥à´ë²è¡£ÆÃ¤ËºòÇ¯¤Î4»þ´ÖSP¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Ü¥à¥Þ¥¸ÇúÈ¯ timelesz vs Snow Man À¤µª¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×ÂÐ·èSP¡×¤Ç¤Ï¡¢¸þ°æ¤¬¤ªÂê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¸þ°æ¤¬³ú¡Ê¤«¡Ë¤ó¤Ç¤â¥²¡¼¥àÂ³¹Ô¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤¬ÃÂÀ¸¡£¥²¡¼¥àÈÖÁÈ»Ë¾åÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢À¤¤Ë¤â¶²¤í¤·¤¤±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²¶¡¢¥Ü¥à¥Þ¥¸¤¬·ù¤¤¤Ê¤Î¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¥¹¥Ô¥ó¤µ¤»¤é¤ì¤ëÊý¤¬¥Þ¥·¡ª¡×¤È¥´¥Í¤Þ¤¯¤ë¤â¡¢·ë¶É¥Ü¥à¥Þ¥¸²ñ¾ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë´ÑÇ°¤·¤Æº£²ó¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÅÏÊÕ¡¢°¤Éô¡¢µÜ´Ü¤Î£³¿Í¡£²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ù¤Î¼èºà¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¾²¤âÊÉ¤â¿¿¤ÃÀÖ¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¥Ü¥à¥Þ¥¸²ñ¾ì¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢¤¹¤°¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÍý²ò¤·¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê°Õµ¤¾ÃÄÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¤¤¤Ä¥á¥ó¡É¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¾¯¤·¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ê¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¤È¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¸±¤·¤¤ÌÜ¤Ä¤¤Ç¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤ë3¿Í¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Ë¡¢Ä¹Ã«Àî¥Ü¥à¥Ð¡¼¥Þ¥ó£²¹æ¤«¤éº£²ó¤Î´ë²è¼ñ»Ý¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£¡Öº£Æü¤Ï¡¢Snow Man¤Ç¡È°ìÈÖ¥ä¥Ð¤¤¥ä¥Ä¡É¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡¢·èÃå¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ä¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¡ÈSnow Man¥ä¥Ð¤¤¥ä¥ÄÁªÈ´·³¡É¤Ë¤è¤ëÄº¾å·èÀï¤ÎËë¤¬ÀÚ¤Ã¤ÆÍî¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ü¥à¥Þ¥¸¤Ï2²óÌÜ¤Î»²Àï¡¢Á°²ó¤Ï¼«¤é¤Î¥ß¥¹¤ÇÂçÇúÇË¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÁÀ¤¦ÅÏÊÕ¡£º£²ó¤¬¥Ü¥à¥Þ¥¸½é»²Àï¤Ë¤·¤Æ¡¢·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤ÎÆ¬Ç¾ÇÉ¤È¤·¤Æ¥Î¡¼¥ß¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹°¤Éô¡£°ìÊý¡¢¥Ü¥à¥Þ¥¸»²Àï¤Ï3ÅÙÌÜ¤ò¿ô¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á°²ó¤Ï¸þ°æ¤¬³ú¡Ê¤«¡Ë¤ßÅÝ¤·¤¿¤»¤¤¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤»¾ì¤¬ºî¤ì¤º¡¢º£²ó¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«ÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿¤¤µÜ´Ü¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ü¥à¥Þ¥¸»²Àï¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç3²óÌÜ¡¢¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤è¤¦¤ÈÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¤¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼å¤¤¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¤Ç¾¡Éé¤ËÄ©¤à¡¢¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¤³¤È¸þ°æ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥²¡¼¥à¤ËÎ×¤àÈà¤é¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ºÇ½é¤Î¡È¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¡É¤Ï¡¢¡Öºû»É¤¹±î ºû»É¤µ¤ë±î ºû»É¤µ¤»¤Ê¤¤±î¡×¡£1²ó¸ý¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÀå¤ò³ú¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê·ã¥à¥º¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¡¢4¿Í¤ÏÁá¤¯¤âÆ°ÍÉ¤·»Ï¤á¡Ä¡£
¡¡ÇÈÍð¤Î¤Þ¤Þ¥²¡¼¥à¤Ï¿Ê¤ß¡¢»þ¤Ë¤Ï¡¢Ãç´Ö³ä¤ì¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤¹¤ë°ìËë¤â¡£²Ì¤¿¤·¤Æ4¿Í¤Ï¡¢¿´¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×Êø²õ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤ËÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¡ÈSnow Man¤Ç°ìÈÖ¥ä¥Ð¤¤¥ä¥Ä¡É¤Î¾Î¹æ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ä¡£¿Ê¹ÔÌò¤ÎÄ¹Ã«Àî¤¤¤ï¤¯¡Ö¥Ü¥à¥Þ¥¸»Ë¾å¡¢ºÇ¤â¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×´ñÀ×¤ÎÂç°ìÈÖ¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡Ö¥É¥Ã¥¥ê¤Î¥É¥ì¥ß¤Î¤¦¤¿¡×¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¾ïÏ¢¤Î¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£¡¦¼ò°æµ®»Î¤ä¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡¦»³ËÜ¹À»Ê¡¢ÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¡¦Äé²¼ÆØ¤é¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢ºòÇ¯¤Î£´»þ´ÖSP¤Ç¤â¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡Ö¡È¥É¡É¤ÏÆ¶·¢¤Ç¥ª¥Ê¥é¤¹¤ë¡×¤ÎºÇ¿·ºî¤ä¡¢¾×·â¤Î¿·ºî¡Ö¡È¥ß¡É¤Ï¥ß¥Ä¥Ð¥ÁÆþ¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¡È¥½¡É¤Ï¤½¤ÎÉþ¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ê¤É¡¢Ä¶¶¯ÎÏ¤Ê¥É¥Ã¥¥ê¤ò¼¡¡¹¤Ë¤ª¸«Éñ¤¤¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢µÈÅÄÍÓ¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¤Î±Ç²è¡Ø±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡Ù¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ò¡¢¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£ÞÕ¿È¡Ê¤³¤ó¤·¤ó¡Ë¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤¬½±¤¦¡ÖÉÃ¤ÇÌÀ¤«¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡×¤ä¡¢¤¤·¤¿¤«¤Î¡¦¹âÌîÀµÀ®¤Î·ãÁö¤Ö¤ê¤¬´¶Æ°¡Ê¤ÈÇú¾Ð¡Ë¤ò¸Æ¤Ö¡Ö¥É¥Ã¥¥ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤½¤¦¥À¥Ã¥·¥å¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÊÔ¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢º£ÏÃÂê¤Î¤¢¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿°ìÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£
¢£½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¢§ÅÏÊÕæÆÂÀ¡ÊSnow Man¡Ë
¡½¡½¡Ö¥Ü¥à¥Þ¥¸ÇúÈ¯ º£Ìë·èÄê¡ªSnow Man¤Ç°ìÈÖ¥ä¥Ð¤¤¥ä¥Ä¤ÏÃ¯¤ÀSP¡×¼ýÏ¿¤Î´¶ÁÛ
2²óÌÜ¤È¤â¤Ê¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¡È¤¢¤Ã¡¢¥Ü¥à¥Þ¥¸¤À¡ª¡É¤Ã¤Æ¡£²ñ¾ìÃæ¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤À¤«¤é°ìÈ¯¤Ç¤ï¤«¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥²¡¼¥à¤ÎÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÍ¤Ï³ä¤ÈÄ´»Ò¤è¤«¤Ã¤¿Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¤è¤¯¹Ô¤±¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¤È¤Ï½é¶¦±é¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¯»×¤¦È¿ÌÌ¡¢¸ÀÆ°¤¬¼«Í³¤¹¤®¤Æ¡¢¤â¤Ï¤ä¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¤ò¡Èº£¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡É¤Ã¤ÆµÞ¤Ë¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¼ýÏ¿¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤ÇÊÔ½¸¤ò»Ï¤á¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾®¤º¤ë¤¤¤È¤³¤í¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¸«¤¿¤éÈá¤·¤à¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡Ä¸«¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
Âç¹¥¤¤Ê¡Ø¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¤Î¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î4»þ´ÖSP¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬´èÄ¥¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÈÖÁÈ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢£±¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢§°¤ÉôÎ¼Ê¿¡ÊSnow Man¡Ë
¡½¡½¡Ö¥Ü¥à¥Þ¥¸ÇúÈ¯ º£Ìë·èÄê¡ªSnow Man¤Ç°ìÈÖ¥ä¥Ð¤¤¥ä¥Ä¤ÏÃ¯¤ÀSP¡×¼ýÏ¿¤Î´¶ÁÛ
½é¤á¤Æ¤Î¥Ü¥à¥Þ¥¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¿´Çï¿ô¤â¤À¤¤¤Ö¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÅÓÃæ¤ÇÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò´°Á´¤ËËº¤ì¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯½¸Ãæ¤·¤ä¤¹¤¤ÂÎÀª¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¥«¥á¥é¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é´°Á´¤Ë²£¤ò¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¤½¤³¤âÈ¿¾ÊÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡£¼ýÏ¿¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥À¥Æ¤µ¤ó¡ÊµÜ´Ü¡Ë¤Ë¡È°¤Éô¤µ¤ó¤À¤±ÊÌ¼¼¤Ë¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡Ä¥Ü¥à¥Þ¥¸¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤´ë²è¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½Ð¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÆñ¤·¤¤¥²¡¼¥à¤Ë²¿²ó¤â»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë3¿Í¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²þ¤á¤ÆÂº·É¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
8·î30Æü¡¢²ÆµÙ¤ß½ªÎ»Ä¾Á°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î½ÉÂê¤òÁ´ÉôÊÒÉÕ¤±¤Æ¤«¤é¸«¤ë¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ø¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¤Î4»þ´ÖSP¤ò¡¢½ÉÂê¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤´Ë«Èþ¤Ë¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¡Ø¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¤¦¤Á¤Î¸þ°æ¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢§µÜ´ÜÎÃÂÀ¡ÊSnow Man¡Ë
¡½¡½¡Ö¥Ü¥à¥Þ¥¸ÇúÈ¯ º£Ìë·èÄê¡ªSnow Man¤Ç°ìÈÖ¥ä¥Ð¤¤¥ä¥Ä¤ÏÃ¯¤ÀSP¡×¼ýÏ¿¤Î´¶ÁÛ
¥Ü¥à¥Þ¥¸¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤Ç3²óÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¡¢°ìÈÖÄ´»Ò¤¬°¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤â¤½¤âÀÊ½ç¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ìÈÖÃ¼¤Ã¤³¤ÎÀÊ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¡È¤ª¡Á¡ª¡É¤È¤«¡È¤¨¤Ã¡©¡É¤È¤«¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ì¤Ç¤À¤¤¤Ö¥ê¥º¥à¤¬¶¸¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢Á´¤¯°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤ÎÌóÂ«¤â¤Ò¤È¤Ä·è¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¤Ê¤ó¤À¤«ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÕ¤Ëº£²ó¤è¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¡È¸ÀÍÕ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¡É¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¥×¥í¥ì¥¹¡¢¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¥â¥á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
4»þ´ÖSP¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¾Ð¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤¼¤«ËÍ¤Ï¤³¤Î¥Ü¥à¥Þ¥¸¤Ë¤·¤«¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¡Ø¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥à¥Þ¥¸¤â¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¡¢¤¤Ã¤È¿´¤ÎÄì¤«¤é¾Ð¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¸þ°æ¹¯Æó¡ÊSnow Man¡Ë
¡½¡½¡Ö¥Ü¥à¥Þ¥¸ÇúÈ¯ º£Ìë·èÄê¡ªSnow Man¤Ç°ìÈÖ¥ä¥Ð¤¤¥ä¥Ä¤ÏÃ¯¤ÀSP¡×¼ýÏ¿¤Î´¶ÁÛ
º£²ó¤â¡¢´°Á´¤ËÁÛÄê³°¤ÎÅ¸³«¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡È¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¥¹¥Ô¥ó¡É¤ò¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤¤¤¤Ê¤êÄ¹Ã«Àî¥Ü¥à¥Ð¡¼¥Þ¥ó¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤Æ¡¢Âç·ù¤¤¤Ê¥Ü¥à¥Þ¥¸¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ËÍ¡¢ËÜÅö¤Ë·ù¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¤³¤Î´ë²è¤ÏNG¤Ë¤·¤Æ¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ä¡£¤¿¤Àº£²ó¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤¤ÁÛÄê³°¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤È¤«¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î´é¤ò¸«¤Æ¡¢ÀµÄ¾¤Á¤ç¤Ã¤È°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤¤¤Ä¥á¥ó¡É¤À¤Ã¤¿¤é¡¢´Å¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£Â¿¾¯¤Î¥ß¥¹¤Ïµö¤µ¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ç¤â¼ÂºÝ¡¢¥²¡¼¥à¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡¢4¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤À¤¤¤ÖÍ¥½¨¤ÊÊý¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
4»þ´ÖSP¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Snow Man¤¬4¿Í½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëº¢¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤¤µ¤Ê¤«¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½ë¤µ¤¬¿á¤Èô¤Ö¤¯¤é¤¤¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤È°ì½ï¤Ë¡¢·ã¥à¥º¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
