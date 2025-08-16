どんなお酒もOKの「物わかりの良いお酒飲み」より「銘柄にこだわる」方が良い飲み方？肝臓のスペシャリストが提案する減酒術と肝臓の不思議

健康を損なわないお酒との付き合い方は、お酒が好きな人からすると最大のテーマ。できれば、生きている間はお酒を楽しみたいと思うだろう。



全国でも珍しい肥満・脂肪肝専門の「スマート外来」で診察を行う、肝臓のスペシャリストで医師の尾形哲さんは、断酒ではなく、一生お酒を楽しむための減酒術を提案している。



14人の名医・専門家の解説をまとめた、週刊新潮・著『ラクして長生きしたい人のための よくばり健康法』（新潮新書）から一部抜粋・再編集して紹介する。

「物わかりの良いお酒飲み」はNG

久しぶりにとっておきのボルドーのワインを開けようと夜を楽しみにする中年女性。今日の晩酌は大好きなあの純米大吟醸でと夕食を待つ高齢男性。今夜はドイツの珍しい地ビールで乾杯することにしようと仲間との飲み会に備える若者―――。

日本肝臓学会専門医である私の立場から、大きな声で飲酒を推奨することはできませんが、どうせ、いや、せっかくアルコールを口にするのであれば、こういった飲み方は悪くはないと思います。

しかし、酒に飲まれてしまう人がいるように、いつの間にか「良いお酒飲み」から「悪いお酒飲み」へと変貌し、それを自覚できないケースがままあります。

皆さんはいま、果たして良いお酒飲みなのか、はたまた悪いお酒のみなのか…。

それを識別するためのひとつの基準をお示ししたいと思います。

キリンのビールを飲んでほろ酔い気分となり、それが空くとアサヒのものを飲み、さらにその商品が切れたらサッポロのビールを胃に流し込む。ビールではなく、スーパーのプライベートブランドの安い缶酎ハイでも構わない。それで満足だから。

もしあなたが、このような「どんなお酒であっても文句を言わない、物わかりの良いお酒飲み」だとしたら、逆にそれは「悪いお酒飲み」になってしまっているシグナルかもしれません。

なぜなら、銘柄に拘らなくなったお酒飲みは、お酒を味わうのではなく酔うこと自体が目的化している危険性が高いからです。

そこにはもはや、食事の友でもあるお酒を味わいながら嗜み、食卓を、ひいては人生を豊かにできている「良いお酒飲み」の姿はありません。

一生飲み続けるための減酒術

具体的な減酒術の話をする前に、まずは皆さんの「飲酒型」について説明しておきたいと思います。

顔が赤くならずに飲んでいられる人（1）、赤くはなるけれどアルコールを受け付けないわけではなくそこそこいける人（2）、全く飲めない、いわゆる下戸（3）。飲酒に関してはこの3タイプに分けられます。

そして、アルコールの処理能力は遺伝子によって決まっていて、（1）を「NN型」、（2）を「ND型」、（3）を「DD型」と呼びます。日本人の56％がNN型、40％がND型、4％がDD型との臨床研究があり、ちなみに私はND型です。

さて、過剰なアルコール摂取によって引き起こされる肝臓の障害を文字通り「アルコール性肝障害」と総称しますが、アルコール医学生物学研究会は、純アルコール（純エタノール）を1日60グラム以上摂取することによる肝障害をアルコール性肝障害と定義しています。

このことから、「過剰な飲酒」の基準は1日60グラム以上のアルコール摂取と言うことができます。

また、男性よりも女性のほうが少ないアルコール摂取量で肝障害になる傾向があることが分かっていて、1日40グラム以上のアルコール摂取を5年以上続けると、女性はアルコール性肝障害になる危険性があります。

こうしたことを踏まえて、まずはNN型の人は1日60グラム以下、ND型の人は1日40グラム以下のアルコール摂取量に留めるという「減酒」をお勧めしています。

純アルコール量60グラムの目安は、ビールであればジョッキ3杯、日本酒は3合、ワインはグラス4〜5杯、缶酎ハイ（350ミリリットル）の場合は3缶、焼酎はロックで3〜4杯です。ジョッキのビールで考えると、4杯飲んでいた人が1杯減らすと純アルコール量は60グラムとなり、3杯飲んでいた人がやはり1杯減らすと40グラムに収まる計算になります。

肝臓はボディブローに弱い

大事なのは、この「減酒」を継続していくことです。そこには肝臓という臓器の、他の臓器にはない特性が関係しています。

重さ1000〜1800グラム。全臓器の中で最重量である肝臓は、食べものに含まれる栄養素を身体の細胞にとって使いやすくする代謝や、身体に有害な物質を体外へと排出する解毒などの役割を果たし、24時間365日休むことなく活動する働き者です。

そしてボクサーに喩えると、顎を打ち砕く強烈な一発ストレートに強いという特徴があります。例えば、心臓であれば激しい衝撃を受けると心筋梗塞となり、一発でノックアウト状態です。それに対して肝臓は、体積で7割に相当する部分を切り取ったとしても、3カ月後には体積も機能も元の状態に修復されます。

それもつるつるピカピカの“新品”として復活する。それほど大ダメージに強いのです。また、かすったくらいのパンチ、例えば毎日缶ビールを1本飲む「弱程度」の連続攻撃にも肝臓はビクともしません。

その反面、不思議なことにジョッキのビールを毎日4〜5杯飲むといった「中程度」の連続攻撃に弱い。ボクシングで言うと、その時はあまり大したことがないように思えても後でじわじわと効いてくるボディブローの連打のような攻撃に弱いのです。

中程度の攻撃に弱い肝臓。しかし、沈黙の臓器と呼ばれる肝臓は最後まで悲鳴を上げないため、肝硬変等になるまで自覚症状が出ないケースが多く、痛みを感じることもありません。

「肝臓が硬く変化する」と書いて肝硬変です。健康な人の肝臓は焼く前の鶏のレバーのように赤く表面がツルッとしていて、弾力があります。一方、肝硬変になってしまった人の肝臓は、それで机を叩けばコンコンと音がするほど、まさに石のように硬くなっています。そんな状態になるまで音を上げずに頑張っている肝臓を、もっと労ってほしいのです。

尾形哲

日本外科学会専門医、日本消化外科学会専門医・指導医、日本肝臓学会専門医。現在は佐久市立国保浅間総合病院（長野県）の救急医療部長兼外科部長として、肥満・脂肪肝専門の「スマート外来」で診察を行う。著書に『肝臓から脂肪を落とす お酒と甘いものを一生楽しめる飲み方、食べ方』（KADOKAWA）等