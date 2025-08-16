¤¢¤Ê¤¿¤ÏÂç¾æÉ×¡©¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î±¿Å¾¡¢Ì¿¤¬¤±¡© ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ÖNG¹ÔÆ°¡×¤È¤Ï
¹âÂ®Æ»Ï©¤ò°ÂÁ´¤ËÁö¤ë¤¿¤á¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÈÃí°ÕÅÀ
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤Ç±ó½Ð¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë»È¤¦¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï°ìÈÌÆ»¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆÃÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÉÔÃí°Õ¤ä¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤¬Âç»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¡£
¡¡°ÂÁ´¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤È¥Þ¥Ê¡¼¤òÍý²ò¤·¡¢¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ò°ÂÁ´¤ËÁö¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðËÜ¥ë¡¼¥ë¤ÈÃí°ÕÅÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¾è¤ëÁ°¤Î½àÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢Ç³ÎÁ¡¢¥¿¥¤¥ä¡¢¥ª¥¤¥ë¡¢ÎäµÑ¿å¤Ï½ÐÈ¯Á°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î¸Î¾ã¤ÎÂ¿¤¯¤Ï´ðËÜÅª¤ÊÅÀ¸¡¤ÇËÉ¤²¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÌäÂê¤¬¤¢¤ì¤Ð»öÁ°¤ËÀ°È÷¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï°ìÊýÄÌ¹Ô¤Ç¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡ÖµÕÁö¡×¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢SA¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡Ë¡¦PA¡Ê¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¡Ë¤«¤éËÜÀþ¤ËÌá¤ëºÝ¤ÎÊý¸þ´Ö°ã¤¤¤ä¡¢¹ß¤ê¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤òÄÌ¤ê²á¤®¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆµÕÁö¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤ÎµÕÁö¤Ï½ÅÂç»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢´í¸±ËÉ»ß¤ä¸Î¾ã¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¾ì¹ç°Ê³°¤ÎÃóÄä¼Ö¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£
¡¡Ï©¸ª¤äÏ©Â¦ÂÓ¤Ç¤ÎÄä¼Ö¤Ï¸åÂ³¼Ö¤«¤é¤ÎÄÉÆÍ¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤êÂçÊÑ´í¸±¤Ç¤¹¡£
¡¡ETC»þ´ÖÂÓ³ä°ú¤Î¤¿¤á¤ËÎÁ¶â½ê¼êÁ°¤ÇÂÔµ¡¤¹¤ë¹Ô°Ù¤âÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡µÙ·Æ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤ä¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Æ±ÍÍ¤ËÏ©¸ª¤Ï¸Î¾ã¼ÖÎ¾¤Î°ì»þÄä»ß¤ä¶ÛµÞ¼ÖÎ¾¤ÎÄÌ¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢½ÂÂÚ»þ¤Ç¤âÏ©¸ªÁö¹Ô¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤À¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½ÂÂÚ¤Î¸åÈø¤ÏÄÉÆÍ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Á°Êý¤Ë½ÂÂÚ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤é¡¢¥Ï¥¶¡¼¥É¥é¥ó¥×¤òÅÀÅô¤·¤Æ¸åÂ³¼Ö¤ËÃÎ¤é¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¼¡¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤ÏºÇ¹âÂ®ÅÙ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¤½¤ÎÂ®ÅÙ¤Þ¤Ç½Ð¤·¤ÆÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Æ»Ï©¾õ¶·¤äµ¤¾Ý¾ò·ï¤Ë±þ¤¸¤¿°ÂÁ´¤ÊÂ®ÅÙ¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤ÎºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¡¼
¡¦ÉáÄÌ¼«Æ°¼Ö¡¢Âç·¿¼«Æ°ÆóÎØ¼Ö¤Ê¤É¡§100km¡¿h
¡¦Âç·¿²ßÊª¼«Æ°¼Ö¡¢ÆÃÄêÃæ·¿²ßÊª¼«Æ°¼Ö¡§90km¡¿h
¡¦¤½¤ÎÂ¾¤Î¼«Æ°¼Ö¤äÂ¾¤Î¼ÖÎ¾¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¤È¤¡§80km¡¿h
¡¼¡¼¡¼
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÀþ¤Î¹½Â¤¤¬ÂÐ¸þ¤ÎÆ»Ï©¤ÈÊ¬Î¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶è´Ö¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÆ»Ï©¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢60km¡¿h¤È¤Ê¤ëÂ¾¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö120m¡¿h¶è´Ö¡×¡ÊÉáÄÌ¼«Æ°¼Ö¡Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¹©»ö¤ä°Å·¸õ¤Ê¤É¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢Æ»Ï©É¸¼±¤Ë¤è¤ê°ì»þÅª¤ËÀ©¸ÂÂ®ÅÙ¤¬°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Æ»Ï©É¸¼±¤ò¤è¤¯³ÎÇ§¤·¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿°ÂÁ´¤ÊÂ®ÅÙ¤ÇÁö¹Ô¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¼¡¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Ï¡Ö½½Ê¬¤Ê¼Ö´Öµ÷Î¥¤ò¤È¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£
¡¡100km¡¿h¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢´¥ÁçÏ©ÌÌ¤Ç¿·ÉÊ¥¿¥¤¥ä¤Î¾ò·ï¤Ç¤âÌó100m¤Î¼Ö´Öµ÷Î¥¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿±«Å·»þ¤äËàÌ×¤·¤¿¥¿¥¤¥ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÌó2ÇÜ¤Î¼Ö´Öµ÷Î¥¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢Á°Êý¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬µÞÄä»ß¤·¤Æ¤â°ÂÁ´¤ËÄä»ß¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Å·¸õ¡¢Ï©ÌÌ¾õÂÖ¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¾õÂÖ¡¢²ÙÊª¤Î½Å¤µ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢½½Ê¬¤Ê¼Ö´Öµ÷Î¥¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª100km¡¿»þ¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ï¡¢¤ï¤º¤«1ÉÃ´Ö¤ËÌó28m¤â¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¹Í¤¨»ö¤ä¼þ°Ï¤Î·Ê¿§¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÏÆ¸«±¿Å¾¤Ï¡¢ÄÉÆÍ¤ä¶ÌÆÍ¤»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾ï¤ËÁ°Êý¤ËÃí°Õ¤ò¸þ¤±¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ±¿Å¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¤ÏÊØÍø¤Ê¸òÄÌ¼êÃÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¹âÂ®Áö¹Ô¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ê¡¢¼þ°Ï¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤òËº¤ì¤º¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÆÃ¤Ë½½Ê¬¤Ê¼Ö´Öµ÷Î¥¤Î³ÎÊÝ¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂ®ÅÙ¤Ç¤ÎÁö¹Ô¡¢ÌµÍý¤ÊÄÉ¤¤±Û¤·¤ä³ä¤ê¹þ¤ß¤Î²óÈò¤Ê¤É¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤È¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤Ê¹âÂ®Æ»Ï©ÍøÍÑ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£