こんにちは！ いぎなり東北産の葉月結菜です！ 先日、長年の目標だった日本武道館でのワンマンライブを終え、8月9日にavex traxよりメジャーデビューさせていただきました！ 10月8日にはメジャー1stシングル“らゔ♡戦セーション”をリリースすることになり、さらにレベルアップしたいぎなり東北産をお見せできるかと思います。

今回は10年目を迎え、あらためて自己紹介させていただきます！ まず、野球観戦が大好きです！ 地元球団の東北楽天ゴールデンイーグルスを応援してます！ 野外でグルメとお酒をたしなみながら見る野球は最高です！ 今年は5回現地観戦できているのですが、なんと勝率10割！ 毎回勝っています！ 最高におもしろい試合ばかりなので、ここ最近のストレス発散は試合を見に行って応援歌を歌い、勝利を喜ぶことですね〜。いつか楽天の選手に私たちの楽曲を登場曲にしてもらうのが夢のひとつです！ 「楽天の球場で東北産の曲を聴きたいな〜」

そして、グループの中ではMCを担当することが多いです！ もともと、おしゃべりが好きなのもあったのですが、長年やってるうちに得意になってきた気がします。メンバーのボケがおもしろすぎて笑いが止まらないこともあり楽しいです！

この2つを生かして、今後は「野球のお仕事もできたらいいなぁ」と思ってます！ この10年間で大きく変わったなと思うのは地元が大好きになったことです！ 学生時代は大都会・東京への憧れが止まらなくて、早く上京したい気持ちが強かったのですが、今では少しでも早く宮城県に帰りたいと思うようになりました！ ご飯もおいしくて過ごしやすい！ 宮城県だけでなく「東北はいいところがたくさんあるなぁ」と前より思ってるので「私たちが東北に来るきっかけになれたらいいな」とも思ってます！ 10年目もよろしくお願いします！【葉月結菜】

◆葉月結菜 2002年（平14）9月15日生まれ、22歳の宮城県産。誰よりも素直な東北産の副リーダー。愛称は「ゆな」。メンバーカラーは青。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。7月9日、念願の日本武道館公演を行い大成功。9日、avex traxからメジャーデビュー。グループ結成10周年ライブを17日山形、22日大宮で開催。10月8日にはメジャー1stシングル「らゔ♡戦セーション」をリリース。