赤ちゃんとわんこの初対面の一部始終がInstagramアカウント「pome_pome_purin」に投稿されました。投稿は記事執筆時点で42万5000再生を突破、「温かい眼差しに感動しました」「涙腺もろくなったじじいにはしんどいくらい愛おしい」「すでに立派なお兄ちゃんだね」と人気を集めています。

【動画：生まれたての赤ちゃんを初めて見た犬→『仲良くできるかな』と思っていたら…まるで本当のお兄ちゃんのような反応】

赤ちゃんとの初対面

今回の主役は、ポメラニアンのポメくん。優しいご夫婦と一緒に暮らすわんこです。今回、ご夫婦の間に赤ちゃんが産まれ、ポメくんはお兄ちゃんに…♡

5日間の入院から帰宅したママの腕の中には、初めて見る赤ちゃんの姿がありました。赤ちゃんを見たポメくんは、目をまんまるにして驚いていたといいます。

「見せて！見せて！」とママに向かってピョンピョンするポメくん、赤ちゃんのことが気になって仕方ない様子だったそう。赤ちゃんがベビーベッドに入ると、そっと顔を近づけてご挨拶。優しい眼差しに、ポメくんの優しい性格が表れていたとか…♡

愛おしそうな表情に…

初めこそ少しの困惑を見せていたというポメくんですが、慣れてくると一気にお兄ちゃんの顔に。ママが赤ちゃんを抱っこしていると、「僕も僕も！！」と必ず近寄ってきたといいます。

免疫の観点からまだ接触はできないものの、ポメくんは早くも赤ちゃんの面倒を見たくて仕方ない様子。近づきすぎず、少し距離を保ちながら赤ちゃんを見守っていたのだとか。その姿に、ママもパパも思わずほっと胸をなでおろしたことでしょう。

すっかり立派なお兄ちゃん！

現在、ポメくんはさらに子守りのスキルを上げたといいます。おむつ交換やミルクの時間は必ず寄り添い、優しい目で見守っているとか。さらに、夜は赤ちゃんに異常がないかずっとそばでチェックしているそうです。

ずっと1匹だったポメくんにとって、可愛い妹ができたことは何よりも嬉しかったのかもしれません。これからも、優しいお兄ちゃんとして妹と仲睦まじく過ごしてほしいものですね♡

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「妹が産まれて嬉しかったんだね」「2人の可愛い天使の成長が楽しみ」「触れ合える日が待ち遠しいですね」などさまざまなコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「pome_pome_purin」には、ポメくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。赤ちゃんとの近況も…！癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「pome_pome_purin」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。