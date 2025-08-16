´ä¶¶¸¼¼ù¡¡¥¥ó¥×¥ê¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤ËÀèÇÚ¤¿¤Á¤Øµ¤¤ò¸¯¤Ã¤¿¤³¤È¡ÖËÍ¤é¤ÎÃæ¤Ç¤Ê¤ë¤Ù¤¯Èï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡King¡õPrince¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¼ê¤Î´ä¶¶¸¼¼ù¡Ê28¡Ë¤¬15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¸å9¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤ËÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆ±¶È¼Ô¤ÏÃçÎÉ¤·¤¬ÎÉ¤¤?¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤¬ÎÉ¤¤?¡×¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢´ä¶¶¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤ÀèÇÚ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ëÃæ¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¥¥ó¥×¥ê¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤ËÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Çµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë»þ¤È¤«¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥á¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¤¢¤ë¡£¤¢¤ì¤òËÍ¤é¤ÎÃæ¤Ç¤Ê¤ë¤Ù¤¯Èï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£ÀèÇÚ¤ÈÈï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥á¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤¬Èï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡£
¡¡´ä¶¶¤Î¥á¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÀèÇÚ¤Ë·ë¹½¥Ô¥ó¥¯¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤é¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ»¤¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤À¤«¤éÇ»¤¤¥Ô¥ó¥¯¡×¤È¿§¤ÎÇ»¤µ¤Ç°ã¤¤¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¸·¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤·¤Ä¤±¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¢¤Ã¤¿?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖËÍ¤¬Æþ¤Ã¤¿»þ¤Ï·ë¹½¸·¤·¤¤ÀèÇÚ¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤ó¤À¤óÍ¥¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£