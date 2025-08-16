´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ²¿¤Æ¸À¤¦¡© ¡Ú¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë´Ú¹ñ¸ì¥Õ¥ì¡¼¥º¡Û
¡Ö´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÊ¹¤¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡Ø¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª ³Ú¤·¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¡ª ´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¡Ê¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£Ãø¡Ë¤À¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊËÜ¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î1ºý¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø¼Ô¤Ï·î´ÖºÇ¹â180ËüPV¤Î´Ú¹ñ¸ì¥Ö¥í¥°¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È¡×¤Î´ÉÍý¿Í¤Ç¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¾ðÊó¤ÎYouTuber¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£»á¡£ËÜ½ñ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¤â´Ú¹ñ¸ì¤òÏÃ¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¿È¶á¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÃø¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
À¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤ËÄ¶»È¤¨¤ë¡Ö¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢Æü¾ï²ñÏÃ¤Ç¤â¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¡Ö¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£
º£²ó¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤Ï¤É¤¦¸À¤¦¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤«¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯Êý¤ä¡¢´Ú¹ñ¤ÎÊý¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¡§¥Á¥ã¥ë ¥Á¥Í¥è¡©¡Ê잘 지내요?¡Ë
´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ë ¥Á¥Í¥è¡©¡Ê잘 지내요?¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ë¡Ê잘¡Ë¡×¤Ï¡Ö¤è¤¯¡×¡¢¡Ö¥Á¥Í¥è¡Ê지내요?¡Ë¡×¤Ï¡Ö²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£
µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿Í§¿Í¤äÃÎ¿Í¤Ê¤É¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î¡Ö¥¢¥ó¥Ë¥ç¥ó¥Ï¥»¥è¡Ê안녕하세요.¡Ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢Â³¤±¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¸µµ¤¡©¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î¡Ö¥è¡×¤ò¾Ê¤¤¤Æ¡Ö¥Á¥ã¥ë ¥Á¥Í¡©¡Ê잘 지내?¡Ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢µÕ¤ËÌÜ¾å¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤è¤êÃúÇ«¤Ê¡Ö¥Á¥ã¥ë ¥Á¥Í¥»¥è¡©¡Ê잘 지내세요?¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¾Ìõ¤Ç¡Ö·ò¹¯¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Ö¥³¥ó¥¬¥ó¥Ï¥»¥è¡©¡Ê건강하세요?¡Ë¡×¤â¡¢ÌÜ¾å¤ÎÊý¤Ë¡Ö¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Î°ÕÌ£¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¤ª¸µµ¤¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡§¥Á¥ã¥ë ¥Á¥Í¥Ã¥½¥è¡©¡Ê잘 지냈어요?¡Ë
´Ú¹ñ¸ì¤Î¡Ö¤ª¸µµ¤¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ë ¥Á¥Í¥Ã¥½¥è¡©¡Ê잘 지냈어요?¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Á¥ã¥ë ¥Á¥Í¥è¡©¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¥è¡×¤ò¾Ê¤¤¤Æ¡Ö¥Á¥ã¥ë ¥Á¥Í¥Ã¥½¡©¡Ê잘 지냈어?¡Ë¡×¡¢ÌÜ¾å¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ë ¥Á¥Í¥·¥ç¥Ã¥½¥è¡©¡Ê잘 지내셨어요?¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
£¸µµ¤¤Ç¤¹¡ª¡§¥Á¥ã¥ë ¥Á¥Í¥è¡ª¡Ê잘 지내요!¡Ë
¡Ö¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ø¤ÎÊÖÅú¤È¤·¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ö¸µµ¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Ö¥Á¥ã¥ë ¥Á¥Í¥è¡ª¡Ê잘 지내요!¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¼ÁÌä¤Î¤È¤¤Ï¸ìÈø¤ò¾å¤²¤Æ¡Ö¥Á¥ã¥ë ¥Á¥Í¥è¡©¡Ê¢¬¡Ë¡×¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÖÅú¤Î¤È¤¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ìÈø¤ò²¼¤²¤Æ¡Ö¥Á¥ã¥ë ¥Á¥Í¥è¡Ê¢¡Ë¡×¤È¸À¤¨¤ÐOK¤Ç¤¹¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¡Ö¤ª¸µµ¤¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¡Ê¥Á¥ã¥ë ¥Á¥Í¥Ã¥½¥è¡©¡Ë¤Ø¤ÎÊÖÅú¤Ï¡Ö¸µµ¤¤Ç¤·¤¿¡×¤Î°ÕÌ£¤Ç¡Ö¥Á¥ã¥ë ¥Á¥Í¥Ã¥½¥è¡Ê잘 지냈어요.¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÊÖ»ö¤Î»ÅÊý¤Þ¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¼ÂºÝ¤Î²ñÏÃ¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯Á°¤ä¡¢´Ú¹ñ¤ÎÊý¤È²ñ¤¦Á°¤Ë¤¼¤ÒÎý½¬¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
1日1フレーズの簡単な韓国語を覚えるだけで、どんどん聞き取れるようになり、話せるようになります。
¡Ø´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤äÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë´Ú¹ñ¸ì¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿È¶á¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤«¤é¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
