◇プロ野球セ・リーグ 巨人 6-5 阪神(15日、東京ドーム)

巨人は阪神との3連戦初戦に逆転勝利。4回までに4点リードと突き放される中、代打・坂本勇人選手と中山礼都選手のホームランで同点に追いつき、勝利しました。

試合後、阿部慎之助監督は「最後までみんな諦めずにやってくれた結果だと思います」と評価。

代打起用された2人の放った一発についても改めて言葉を続け、坂本選手の3ランには「まだまだチャンスあるよっていうのを示してくれた一発」、中山選手の同点弾には「最高の結果。それ勝ったようなものなのでね、素晴らしいホームランでした」とたたえました。

さらに頼れるリリーバーたちにも言及。この日から戦列に復帰し見事な三者凡退を見せた大勢投手については「見てて不安もない。しっかり休養できた」と語り、NPB史上最速となる348試合で通算200セーブをあげたマルティネス投手については「素晴らしい数字ですけどね、まだまだこれからどんどん数字伸ばしていってほしい」と期待を寄せました。

さらに16日の阪神戦で、岡本和真選手が1軍復帰することを明言。サードでスタメン起用することも明かしました。この日の試合は、長嶋茂雄終身名誉監督の追悼試合として行われますが「とにかく素晴らしい試合にしなくちゃいけないですし。なんとか勝ってね、天国で笑ってもらえるように、必死になってやります」と改めて意気込みました。