¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬ÆüËÜ»þ´Ö16ÆüÄ«¡¢¥¢¥é¥¹¥«¤ÎÊÆ·³´ðÃÏ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
»³ºêÂçÊåµ¼Ô¡ÊNNN¥¢¥ó¥«¥ì¥¸¡Ë¡Ö²ñÃÌ¤ÎËÁÆ¬¡¢ÉáÃÊ¤Ïµ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤Ë±ä¡¹¤ÈÅú¤¨¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤Ï°ìÀÚÅú¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤Ç²ñÃÌ¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡¢ÄäÀï¤ËÆ±°Õ¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¡¢Ì±´Ö¿Í¤ò»¦¤µ¤Ê¤¤¤ÈÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÏÅö½é¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤È¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Î°ìÂÐ°ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤ä¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤é¤âÆ±ÀÊ¤¹¤ë3ÂÐ3¤Î²ñÃÌ¤ËÄ¾Á°¤ÇÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¤Ë¸þ¤«¤¦ÀìÍÑµ¡¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¡ÖÂ®¤ä¤«¤ËÄäÀï¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¤ç¤¦»¦¤ê¤¯¤ò»ß¤á¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤«¤»¤ë¤¿¤á¸ò¾Ä¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤â¸ò¤¨¤¿3¼Ô²ñÃÌ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
ÊÆÏª¼óÇ¾¤ÎÂÐÌÌ¤Ë¤è¤ë²ñÃÌ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÅþÃå¤·¤¿¥×¡¼¥Á¥ó»á¤òÀÖ¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¤Ç½Ð·Þ¤¨¤¿¸å¡¢¼«¤é¤ÎÀìÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ²ñÃÌ¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ê¤É¡¢ÇË³Ê¤ÎÂÔ¶ø¤Ç·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¸å¤Ë¤ÏÎ¾¼óÇ¾¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦½àÈ÷¤â¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï²ñÃÌ¤¬·èÎö¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç²ñ¸«¤ò¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3Ç¯È¾¤ËµÚ¤ÖÊ¶Áè¤ËÄäÀï¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢»³¾ì¤Î²ñÃÌ¤Ïº£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£