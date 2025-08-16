プロ野球パ・リーグは15日、各地で3試合が行われました。

首位ソフトバンクは1点ビハインドの5回、野村勇選手のタイムリーヒットで同点に追いつきます。さらに同点の7回、2アウト満塁で山川穂高選手にホームランが飛び出し、勝ち越しに成功します。投げては先発の松本晴投手が7回1失点の好投を見せ、6勝目をあげました。

2位日本ハムは4位楽天と対戦。初回に郡司裕也選手のタイムリー2ベースで幸先良く先制します。しかしその裏、先発の北山亘基投手が黒川史陽選手に3ランホームランを打たれ逆転。2回以降はランナーを出しながらも得点につなげることはできず、敗れた日本ハムは首位・ソフトバンクとのゲーム差が4に広がりました。

3位オリックスは初回に杉本裕太郎選手のタイムリーヒットで先制します。一方、先発の九里亜蓮投手は初回から3イニング連続で併殺打を奪うなど、ランナーを出しながらも得点を許さない粘りの投球で7回途中無失点。中継ぎ陣も西武打線を無失点に抑え、1点差を守り切り連敗を2で止めました。

【15日のパ・リーグ結果】

◆ソフトバンク6-1 ロッテ

勝利投手【ソフトバンク】松本晴 (6勝3敗)

敗戦投手【ロッテ】廣池康志郎 (2敗)

本塁打【ソフトバンク】山川穂高18号

◆楽天3-1 日本ハム

勝利投手【楽天】荘司康誠 (2勝）

敗戦投手【日本ハム】北山亘基 (7勝4敗)

セーブ【楽天】鈴木翔天（2勝3敗5S）

本塁打【楽天】黒川史陽3号

◆オリックス1-0 西武勝利投手【オリックス】九里亜蓮(8勝7敗)敗戦投手【西武】今井達也(7勝5敗)セーブ【オリックス】マチャド（3勝3敗20S）