◇プロ野球セ・リーグ 巨人 6-5 阪神(15日、東京ドーム)

巨人・中山礼都選手が、15日の阪神戦の7回に代打起用されると同点2ランを放ちました。この一発もあり、巨人は逆転勝利。中山選手がお立ち台にあがりました。

この打席では2球で追い込まれた中山選手。しかし4球目をとらえライトスタンド中段に運びました。この打席については「代打だったんで初球からどんどんいこうと思っていたんですけど、追い込まれてしまって。なんとか食らいつこうと思って、いい形で次につなげたいなと思って打ちました」と振り返ります。

さらに前の回で一気に1点差に迫る坂本勇人選手の3ランには「やっぱり勇人さんが打つと、すごく盛り上がりますし、いい流れを作ってくださった」と感嘆のコメント。試合後の取材でも「本当にすごいな、さすがだな…」と思いを口にしました。

この中山選手の躍動には、阿部慎之助監督も称賛の声。

中山選手の一発で勝てたと評価しながら「一番練習してるのは知ってるし。2軍の頃から、ずっと若い頃からみてるんだけどね、そういう練習量だったりっていうのは多分誰にも負けないぐらいしてると思う。それがああいう結果になってる」と日々の努力も振り返りながら、たたえました。