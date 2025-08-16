¡Ú½ªÀï¤ÎÆü¡ÛÀïÁèÃÎ¤ë98ºÐ¡ÖÄÉÅé¼°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬»ä¤Î»ÈÌ¿¡×¡¡¡ÈÀïÁèÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¡É¤Î»²Îó¼Ô¡¢½é¤ÎÈ¾¿ôÄ¶¤¨
15Æü¤Ï¡Ö½ªÀï¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£Àï¸å80Ç¯¡¢Á´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Î»²Îó¼Ô¤Ï¡¢ÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤¬½é¤á¤ÆÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£98ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ï¡ÖÄÉÅé¼°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬»ä¤Î»ÈÌ¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½ªÀï¤«¤é80Ç¯¡£15Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿Á´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Ç¤Ï¡¢µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤ª¤è¤½310Ëü¿Í¤ËÌÛ¤È¤¦¤¬¤µ¤µ¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å·¹ÄÊÅ²¼¡Ö½ªÀï°ÊÍè80Ç¯¡¢¿Í¡¹¤Î¤¿¤æ¤ß¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢º£Æü¤Î²æ¤¬¹ñ¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÈË±É¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¶ìÆñ¤ËËþ¤Á¤¿¹ñÌ±¤ÎÊâ¤ß¤ò»×¤¦¤È¤¡¢À¿¤Ë´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀïÃæ¡¦Àï¸å¤Î¶ìÆñ¤òº£¸å¤È¤â¸ì¤ê·Ñ¤®¡¢»ä¤¿¤Á³§¤Ç¿´¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊ¿ÏÂ¤È¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤ò´õµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤¤¤Þ¤¹¡×
º£Ç¯¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë¡ÖÀïÃæ¡¦Àï¸å¤Î¶ìÆñ¤òº£¸å¤È¤â¸ì¤ê·Ñ¤®¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÀÍÕ¤ÎÊÑ²½¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤«¤é¤â¡£
ÀÐÇË¼óÁê¡ÖÀïÁè¤Î»´²Ò¤ò·è¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¡£¿Ê¤àÆ»¤òÆóÅÙ¤È´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¡£¤¢¤ÎÀïÁè¤ÎÈ¿¾Ê¤È¶µ·±¤ò¡¢º£²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¶»¤Ë¹ï¤Þ¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÖÈ¿¾Ê¡×¡£¼óÁê¤¬¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¼°¼¤Ï2012Ç¯°ÊÍè¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤ÏÀïË×¼Ô¤Î°äÂ²3358¿Í¤¬»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÇ¯Ä¹¤Ï98ºÐ¤ÎÄ¹²°¾¼¼¡¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¼»Î¤À¤Ã¤¿·»¤òÀïÁè¤ÇË´¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹²°¾¼¼¡¤µ¤ó¡Öº£¤Ç¤â·»µ®¤È²á¤´¤·¤¿Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ÆÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡¢ÄÉÅé¼°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬»ä¤Î»ÈÌ¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡£80Ç¯¡Ä´¶³´¤¬¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£Àï»þÃæ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»ä¤È¤·¤Æ¤Ï°ì¤Ä¤ÎÀáÌÜ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£´¶³´¤¬¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£ÌëÃæ¤Ë¶õ½±¤¬Íè¤ë¤ÈËÉ¶õ¤´¤¦¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬ÌëÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÉ¶õ¤´¤¦¤«¤éÊ¼¼Ë¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿²¤Æ¤âÌ²¤ì¤Ê¤¤¡£¶õ½±¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¡£º£¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤«ÂçÊÑ¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÀïÁè¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡Ä¡£
Ä¹²°¾¼¼¡¤µ¤ó¡ÖÊâ¤¯¤Î¤¬¡¢¤ä¤Ã¤È¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¤³¤Ã¤ÁÍè¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈÊâ¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
Àï¸å80Ç¯¤È¤Ê¤ëÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡£½é¤á¤Æ¡¢ÄÉÅé¼°»²Îó¼Ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬Àï¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÇ¯¾¯¤ÎÊÒ»³½ãÌð¤¯¤ó¡Ê3¡Ë¤Ï¡¢ÀïË×¼Ô¤ÎÂ¹¤ÎÂ¹¡¢¤ä¤·¤ã¤´¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
Á¾ÁÄÊì¤Î°ËÆ£ÁáÉÄ¤µ¤ó¡ÖÊ©ÃÅ¤Ë¼Ì¿¿¤¬¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤¤¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬ÀïÁè¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤è¤Ã¤Æ¡¢ÏÃ¤ò¤·¤¿¡×
ÊÒ»³½ãÌð¤¯¤ó¡ÖÀïÁè¤ä¤Ã¤¿¤é¥À¥á¡£»à¤Ì¤«¤éÉÝ¤¤¡×
°ËÆ£ÁáÉÄ¤µ¤ó¡Ö¡ÊQ.¤ÒÂ¹¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡©¡Ë»ä¤ß¤¿¤¤¤ÊÀïÁè°ä»ù¤òºî¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊ¿ÏÂ³èÆ°¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤ó¤Ê»þ¤«¤éÀïÁè¤¬ÀäÂÐ¤Ë·ù¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢½ù¡¹¤Ë°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¾¯¤·¤º¤Ä¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¤¬¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯½é¤á¤ÆÃæ³ØÀ¸¤È¹â¹»À¸¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î©ÀîÆáÍ³Â¿¤µ¤ó¡ÊÃæ³Ø3Ç¯À¸¡Ë¡Ö¤Ò¤¤¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇÀï»à¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Ê¿ÏÂ¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤¤¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬Ì¿¤ò¤«¤±¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤Ò¤¤¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤«¤éÁÄÊì¤Ø¡¢ÁÄÊì¤«¤éÉãÊì¤Ø¡¢ÉãÊì¤«¤é»ä¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤«¤éÌ¤Íè¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ØÊ¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬ÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤»ä¤¿¤Á¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡×
¡ÈÀÀ¤¤¤Î¸ÀÍÕ¡É¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¹Åç¤Î½¸²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¹â¹»À¸¤Ï¡Ä¡£
²ÏÅÄ¼Âºù¤µ¤ó¡Ê¹â¹»1Ç¯À¸¡Ë¡Ö¹Åç¤Ë½»¤à»ä¤¿¤Á¤³¤½¡¢µÏ¿¤Èµ²±¤Ë ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
µ²±¤Ï¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¡£¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤¬¡¢Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤¦Ì¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê8·î15ÆüÊüÁ÷¡Ønews zero¡Ù¤è¤ê¡Ë