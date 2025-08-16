upinkの人気アイブロウに「ココアブラウン」「ビターグレージュ」新登場

柏木由紀さんが手掛けるコスメブランド「upink（ユーピンク）」の人気アイテム「アイ＆ブロウマルチペンシル」に、待望の新色が仲間入りします。眉はもちろん、涙袋やアイラインの下描きにも使えるマルチ仕様で、1.0mmの極細芯が繊細な毛流れを自然に再現。今回登場するのは、抜け感ブラウン「ココアブラウン」と、洗練グレーブラウン「ビターグレージュ」。全国の取扱店や公式サイトで8月20日（水）より発売開始です♡

大人の抜け感を叶える新色2カラー

「ココアブラウン」はほんのり赤みを含んだブラウンで、黒髪にも茶髪にも自然に馴染む万能色。こなれ感を出しつつナチュラルに仕上がります。

「ビターグレージュ」はアッシュ系や黒髪にぴったりのグレーブラウンで、重たくならずキリッとした大人の印象を演出。

力加減や重ね塗りで濃淡を調整できるので、自分の髪色やメイクに合わせたアレンジも自由自在です。

機能性と使いやすさを両立した設計

「アイ＆ブロウマルチペンシル」は、1.0mmの極細芯で眉毛1本1本や涙袋の影も繊細に描けます。

折れにくく、なめらかな描き心地を実現するために、ステアロイルグルタミン酸2Na、セバシン酸イソステアリルを配合。

さらに、高密着で長時間発色をキープする2種のコーティング成分入り。反対側には肌当たりの柔らかなスクリューブラシ付きで、毛流れを整えたりふんわりぼかしたりと、1本でプロ級の仕上がりが叶います。

全色ラインナップ＆商品情報

アイ＆ブロウマルチペンシル



価格：1,210円（税込）

カラー：（新色2色）ココアブラウン／ビターグレージュ／ブラウン

発売日：2025年8月20日（水）

取扱店舗：公式オンラインストア／ロフト／ロフトネットストア／ハンズ／ショップイン／アットコスメ／イオン

この夏はupinkで“なりたい眉”を自在に♡

眉の印象は顔全体の雰囲気を大きく左右します。upinkの「アイ＆ブロウマルチペンシル」は、極細芯と高密着処方で、初心者でも簡単に理想の眉が完成。

新色の「ココアブラウン」と「ビターグレージュ」は、抜け感と大人っぽさを絶妙に両立します。

この夏は、アイブロウだけでなくアイメイクの幅も広げられる万能ペンシルで、自分らしい表情を楽しんでみませんか？