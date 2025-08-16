¼ò¤ò°û¤ó¤Ç±¿Å¾¤«¡Ä·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î58ºÐÃËÀ¤¬»àË´¤·¤¿¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï ¼Ö¤ò¾è¤ê¼Î¤ÆÆ¨¤²¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë41ºÐÃË¤òÂáÊá
¡¡»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Ç15Æü¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿58ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤¿¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿41ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»ÍÆü»Ô»Ô¤Ë½»¤à¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¶È¡¦²ÃÆ£¼þÍÆµ¿¼Ô(41)¤Ç¡¢15Æü¸áÁ°3»þ¤´¤í»ÍÆü»Ô»Ô½½¼·¸®Ä®¤Î¡¢¸òº¹ÅÀ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò°÷¤ÎÂ¼ÅÄÍ¦¿Í¤µ¤ó(58)¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ÃÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼Ö¤ò¾è¤ê¼Î¤Æ¤ÆÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÜ·â¾ðÊó¤äËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤éÆÃÄê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡²ÃÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼ò¤ò°û¤ó¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Öµ²±¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾õ¶·¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£