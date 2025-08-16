３大会連続予選敗退なら“歴史的事件”。初戦０−３完敗のイタリアは９月に正念場【W杯欧州予選】
２大会続けて予選敗退中のイタリアは、北中米ワールドカップに出場できるのか。
進行中の欧州予選で２試合を消化したイタリアはグループIで３位。2025年６月６日にアウェーでいきなりノルウェーに０−３と衝撃的な敗戦を喫してしまう。続くモルドバ戦（６月９日）に２−０と勝利したものの、初戦黒星のダメージは小さくない。
それはグループIの順位表を見ても分かるだろう。
＜グループIの順位表＞
１位 ノルウェー 勝点12／４勝０分０敗／13得点・２失点
２位 イスラエル 勝点６／２勝０分１敗／７得点・６失点
３位 イタリア 勝点３／１勝０分１敗／２得点・３失点
４位 エストニア 勝点３／１勝０分３敗／５得点・８失点
５位 モルドバ 勝点０／０勝０分３敗／２得点・10失点
イタリアはまだ２試合しか消化していないではないかと、そんな楽観的な見方もあるだろう。ただ、首位のノルウェーが４戦全勝、得失点差11と圧倒的な強さを見せている。ここから彼らに追いつき、追い越すにはもはやひとつも負けられない状況で、なかなか険しい道のりだ。
しかも、イタリアの監督はジェンナーロ・ガットゥーゾ（６月15日に就任）。近年指揮したバレンシアやマルセイユでは結果を残せず、イタリア代表監督就任に批判的な声もある。行き当たりばったり感のある人事で予選を突破できるのか。
そんなイタリアは早くも９月に正念場を迎える。ホームで戦うエストニア（９月５日）以上に不気味に映るのが８日に戦うイスラエル。現在２位のこの曲者と敵地で対戦するのは厄介だ。とにかく９月の２試合に連勝しないと、イタリアは２位以内確保さえ怪しくなる。
今回の欧州予選は各組の１位が本大会出場で、２位がプレーオフ進出となる。プレーオフに進んだ16か国は４つのグループに分かれ、トーナメントで出場権を争う。要するにグループ２位になっても、待っているのはハードな道のりだ。できることなら１位通過したいが、すでにノルウェーに完敗している以上、現実的な目標と言えないのではないか。
３大会連続予選敗退なら“歴史的事件”である。ワールドカップ優勝４回を誇る伝統国の底力に期待したい。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”
進行中の欧州予選で２試合を消化したイタリアはグループIで３位。2025年６月６日にアウェーでいきなりノルウェーに０−３と衝撃的な敗戦を喫してしまう。続くモルドバ戦（６月９日）に２−０と勝利したものの、初戦黒星のダメージは小さくない。
それはグループIの順位表を見ても分かるだろう。
１位 ノルウェー 勝点12／４勝０分０敗／13得点・２失点
２位 イスラエル 勝点６／２勝０分１敗／７得点・６失点
３位 イタリア 勝点３／１勝０分１敗／２得点・３失点
４位 エストニア 勝点３／１勝０分３敗／５得点・８失点
５位 モルドバ 勝点０／０勝０分３敗／２得点・10失点
イタリアはまだ２試合しか消化していないではないかと、そんな楽観的な見方もあるだろう。ただ、首位のノルウェーが４戦全勝、得失点差11と圧倒的な強さを見せている。ここから彼らに追いつき、追い越すにはもはやひとつも負けられない状況で、なかなか険しい道のりだ。
しかも、イタリアの監督はジェンナーロ・ガットゥーゾ（６月15日に就任）。近年指揮したバレンシアやマルセイユでは結果を残せず、イタリア代表監督就任に批判的な声もある。行き当たりばったり感のある人事で予選を突破できるのか。
そんなイタリアは早くも９月に正念場を迎える。ホームで戦うエストニア（９月５日）以上に不気味に映るのが８日に戦うイスラエル。現在２位のこの曲者と敵地で対戦するのは厄介だ。とにかく９月の２試合に連勝しないと、イタリアは２位以内確保さえ怪しくなる。
今回の欧州予選は各組の１位が本大会出場で、２位がプレーオフ進出となる。プレーオフに進んだ16か国は４つのグループに分かれ、トーナメントで出場権を争う。要するにグループ２位になっても、待っているのはハードな道のりだ。できることなら１位通過したいが、すでにノルウェーに完敗している以上、現実的な目標と言えないのではないか。
３大会連続予選敗退なら“歴史的事件”である。ワールドカップ優勝４回を誇る伝統国の底力に期待したい。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”