¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×ÉÙ»Î»³¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥Ç¥Ã¥¤òÈ÷¤¨¤¿¥ì¥È¥í¤ÊµÊÃãÅ¹¡ÖÅÚ°ìÙä¡× ÎÁÍý¤Ë¤Ï¼«²ÈÀ½¤Î¾®Çþ¤äÌîºÚ¤â¡ÊÀÅ²¬¡¦ÉÙ»ÎµÜ»Ô¡Ë¡Ú¾¼ÏÂ100Ç¯°¦¤µ¤ì¤´¤Ï¤ó¡Û
2025Ç¯¤Ï¾¼ÏÂ¸µÇ¯¤«¤é¿ô¤¨¤Æ100Ç¯¡£»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÌ¾Å¹¤ÎÌ£¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÉÙ»Î»³¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥Ç¥Ã¥¤òÈ÷¤¨¤¿¥ì¥È¥í¤ÊµÊÃãÅ¹¤Ç¤¹¡£¼«Ëý¤ÎÎÁÍý¤Ë¤ÏÅ¹¼ç¤¬°é¤Æ¤¿¾®Çþ¤äÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÉÙ»Î»³¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥Ç¥Ã¥¤òÈ÷¤¨¤¿¥ì¥È¥í¤ÊµÊÃãÅ¹¡ÖÅÚ°ìÙä¡×
ÉÙ»Î»³¤Î¿þÌî¤Ë¹¤¬¤ë³¹¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»ÎµÜ»Ô¡£¾¼ÏÂ55Ç¯ÁÏ¶È¤ÎµÊÃãÅ¹¡ÖÅÚ°ìÙä¡×¤Ç¤¹¡£²¹¤â¤ê¤Î¤¢¤ë¥í¥Ã¥¸É÷¤ÎÅ¹¤Ï¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤é¿Íµ¤¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥¶¤Ï¼«²ÈÀ½¤Ç¤¹¡£
¡ãÅÚ°ìÙä ÅÚ°æÀ¶»Ò¤µ¤ó¡ä¡Ö¤¦¤Á¤ÎÈª¤ÇºÎ¤ì¤¿¾®Çþ¤òÊ´¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ô¥¶¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Å¹¼ç¤ÎÅÚ°æÀ¶»Ò¤µ¤ó¤ÏÅ¹¤¬¤¢¤ë»³ËÜÃÏ¶è¤Ç¤ÏÀïÁ°¡¢¾®Çþ¤ÎºÏÇÝ¤¬À¹¤ó¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÀ¶»Ò¤µ¤ó¡äQ.¤³¤Î¾®ÇþÊ´¤Ï¤¤¤ÄºÎ¤ì¤¿¤â¤Î¡© ¡Ö2024Ç¯¤Ç¤¹¤Í¡£2025Ç¯¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¼ý³Ï¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× Q.Èª¤ÇºÎ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¿©ºà¤Ë¤Ê¤ë¡© ¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¾®ÇþÊ´¤ÏÅ¹¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥ó¤Ë¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥¶¤ÎÌîºÚ¤â...¡£
¡ãÀ¶»Ò¤µ¤ó¡ä¡Ö¥¿¥Þ¥Í¥®¤ÏÈª¤Çºî¤Ã¤¿¥¿¥Þ¥Í¥®¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µÁÍý¤ÎÊì¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Èª¤ÇÌîºÚ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÀ¶»Ò¤µ¤ó¡ä¡Ö¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤È¤«¥¿¥Þ¥Í¥®¡¢Åß¤Ï¥ì¥¿¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£º£¥¥ã¥Ù¥Ä¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ10¼ïÎà¤Û¤É¤ÎÌîºÚ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8Ç¯Á°¤«¤éÊÆºî¤ê¤â»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãµÒ¡ä¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥óÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Ê´¶¤¸¤ÇËþÂ¤Ç¤¹¡×
¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤ÎÅ´ÈÄ¤Ë¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤ÈÌÜ¶Ì¾Æ¤¡¢¤½¤·¤ÆÌîºÚ¥µ¥é¥À¤ò¤Î¤»¤¿¡ÖÅ´ÈÄ¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡×¡£¤â¤Á¤í¤ó¥µ¥é¥À¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÏÈª¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤Î¾´¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÅ²¬¸©ÉÙ»ÎµÜ»ÔÆâ¤Ç·úÀß¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹¤Ï¾´¤µ¤ó¤¬»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ1Ç¯¤¬¤«¤ê¤Ç·ú¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ëý¤ÏÅ¹¤ÎÎ¢¼ê¤Ë¤¢¤ë¥Ç¥Ã¥¤«¤é¤Î·Ê¿§¤Ç¤¹¡£
¡ãÅÚ°æ¾´¤µ¤ó¡ä¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ò¸«¤ë¤È½Ù²ÏÏÑ¡¢¾ÂÄÅ¤¬¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³¤È´0¤«¤é3776¤ÎÅ·ÊÕ¤Þ¤Ç°ìË¾¤Ç¤¤ë¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¡×
»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÉÙ»Î»³¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»ÎµÜ»ÔÆâ¤ÎÏ·ÊÞÉ¹Å¹¤ÎÉ¹¤Çºî¤ë¤«¤É¹¡£¾´¤µ¤ó¤¬Çö¤¯ºï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¿Ï¤ò¸¦¤¤¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãËª¿Ü²ì·Ã¤µ¤ó¡ÊÌ¼¡Ë¡äQ.¤³¤ì¤Ï²¿¥½ー¥¹¡© ¡Ö¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¤Î¥½ー¥¹¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¥¸¥ã¥à¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÔÆâ¤Î¾ïÏ¢¤µ¤ó¤Î²È¤Ç¤È¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
É¹¤Ë¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¥½ー¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿É¹¡£¥¯¥êー¥à¤ò¤Î¤»¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¤ò¾þ¤ê¤Þ¤¹¡£»ÀÌ£¤È´Å¤ß¤¬Îä¤¿¤¤É¹¤Ë¤È¤Æ¤âÎÉ¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÀ¶»Ò¤µ¤ó¡ä¡ÖÀÎ¡¢»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤¹¤°À¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ²û¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£¤ä¤Ï¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ã¾´¤µ¤ó¡ä¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×
½©¤Ë¤Ï¶á¤¯¤Î¥¤¥Á¥¸¥¯ÇÀ±à¤ÇºÎ¤ì¤¿¥¤¥Á¥¸¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¥Ç¥¶ー¥È¤ä¡¢Èª¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤ò»È¤Ã¤¿¥Ç¥¶ー¥È¤ò¥á¥Ë¥åー¤Ç½Ð¤¹Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£