

国連の潘基文事務総長（当時）らをもてなす千玄室氏（写真：AP／アフロ、2008年撮影）

終戦記念日の前日に当たるお盆の8月14日、茶道裏千家前家元の千玄室氏（以降、千氏）が京都市内の病院で逝去した（享年102）。

「5月に転倒し腰を強く打ち、入院していた」と報じられたが、筆者は6月1日に東京で千氏に会った際、つえすら使わずに歩く矍鑠（かくしゃく）とした姿を拝見している。それだけに、この訃報は今も信じがたい。

千氏は茶道を通じ、生涯にわたり戦争のない世界を訴え続けた。その人生は、茶人の枠を超え、思想家、教育者、そして国際的な平和活動家としての側面を持っていた。本稿では、千氏の102年の生涯について前後編に分けて振り返っていきたい。

国際活動の原点となった戦争直後の経験

長寿の秘訣は、前編で紹介したような「身体の管理」だけではない。精神面のアンチエージングだ。

千氏の生涯にわたる平和活動は、つねに前向きな生き方を維持した。世界各地で茶をたて続けた行動は、自身の使命感を燃やし続け、心身の活力を保つ原動力にもなった。千氏に見る健康の秘訣であり、長寿の要因は、日々の運動、食生活、そして生きがい、という3つの要素が組み合わさった「三位一体」にあるといえよう。

戦後間もない頃、進駐軍の兵士に茶道を教える父・淡々斎の姿に衝撃を受けた。「昨日の敵」が畳の上で茶を飲みながら、互いを尊重し心を通わせることで、よりよい関係を築き対等に交流できる「和敬清寂」の力を実感したという。この体験が、千氏の国際活動の原点となった。

以降、世界各地で茶道を通じた交流を重ねていく。ハワイ・真珠湾の戦艦アリゾナ記念館での献茶式では、かつての戦場に平和の象徴として一碗を捧げた。ウクライナの首都キーウでの茶会では、紛争地においても文化が対話の場を生むことを示した。

戦争を体験した千氏にとって、茶道は平和哲学そのものであった。千氏は茶を介して互いを敬い、譲り合う心があれば、国同士の争いも避けられると考えた。お茶を勧め合うときの「どうぞ」という気持ちこそが真のおもてなしであり、世界に伝えるべき日本の精神であると語っていた。

その実践として、千氏は国際連合の関連機関や各国の文化団体とも連携し、国際理解の促進に努めた。国際茶道文化協会の設立、海外での茶道に関する講演、各国の要人との交流など、文化外交の担い手としての役割を果たした。

千氏の思想的立場は、単純化された保守主義や伝統主義では語り尽くせない。氏は日本会議にも参加していたが、その姿勢は排外主義とは一線を画していた。伝統文化を守りながらも、国際社会との対話を重視する姿勢が際立っていたのである。

「畳の上では言葉を超えた理解が生まれる」

茶道という枠組みの中で、千氏は「国家愛」と「国際理解」の両立を試みた。これは、茶道の精神、戦争体験から得た「命の尊厳」への深い洞察と、同志社で育まれたキリスト教的価値観（個人の尊厳、隣人愛、平和）が融合した結果である。

講演や著作では、「茶道は日本の精神文化の結晶であり、世界に通じる普遍性を持つ」と繰り返し語る一方で、「茶道は閉じた伝統ではなく、開かれた対話の場であるべきだ」とも述べている。

「茶室は小さな空間だが、そこには世界がある。畳の上で向き合えば、言葉を超えた理解が生まれる」

この言葉に、文化を通じた平和構築の哲学が凝縮されている。千氏は茶道を単なる儀式ではなく、「人と人が心を通わせる場」として位置づけていた。

千氏は、2002年に家元を長男の千宗室氏に譲った後も、「大宗匠」として国内外での活動を続けた。晩年に至るまで「空飛ぶ家元」と呼ばれるほど世界を飛び回り、茶道を通じた平和のメッセージを発信し続けた。

裏千家の海外拠点は2021年時点で37の国・地域に112カ所。1970年には茶道留学制度を設け、多くの外国人が京都の裏千家で日本文化を学んだ。

晩年には、東日本大震災被災地の避難所を訪れ、茶をたて、被災者と語り合った。ある高齢女性が「このお茶が、どんなに心を癒やしてくれたことか」と語ったことに、千氏は深く感銘を受けた。

「たった一碗のお茶でも、こんなに役に立つのだな。ありがたいな。もっと多くの方にこの一碗を飲んでいただかなければ」

この言葉には、茶道を通じた人間理解と共感の哲学が凝縮されている。2025年の大阪・関西万博では誘致特使を務め、文化と未来をつなぐ役割を果たした。100以上の公職・役職を持ち、102歳を迎えても茶道という枠を超えて、日本文化・精神の核を世界に伝えようと精力的に活動していた。

茶道を「開かれた対話」の作法に転換

仏教・神道の家に生まれながら、キリスト教主義の学校で学び、異文化との交差点に立った千氏は、まさに「越境する家元」であった。同志社校友会の会長を務めた千氏には、最近まで各地の校友会からお声がかかっていた。千氏は東京校友会でほほ笑ましい「自慢」をした。

「私は聖書の隅々まで読んでいます。牧師さんと同じぐらい聖書に詳しいです」

「なぜ、耶蘇教の同志社へ行かなくてはならないのですか」と父に反発した千氏だったが、日本の心である茶道を極めるにとどまらず、仏教、神道に加えてキリスト教にも詳しい国際教養人、社会運動家として活躍するに至った。

浅き知識は主観的な思い込みにつながる。同志社中学に入る前の千氏は食わず嫌いだったのかもしれない。食べてみたら、耶蘇教もおいしかったようだ。

千氏は、食わず嫌いで敬遠されていた茶道を「開かれた対話」の作法に転換させた。茶室という小さな空間に、世界の人々を招き、文化を通じて平和を築く「作法」は、日本ブランドを高めるうえで大きく貢献するだろう。

「茶道は、過去を守るためのものではなく、未来をつくるためのものです」

そう強調していた千氏には、人生100年時代の究極のレジェンドとして、102歳を過ぎても活躍してほしかった。

6月1日、「これから、第12回国際馬術文化交流フェスティバルに行き、臨席される高円宮妃久子殿下をお迎えしないといけないので失礼します。では、お元気で」と笑顔で手を振りながら颯爽（さっそう）と去っていった姿に感動したばかりだったのに残念である。

ご冥福をお祈りいたします。

（長田 貴仁 ： 経営学者、経営評論家）