世界女王は“一瞬の所作”も美しい。国内最高峰のポーカープレーヤー8名が集結したABEMAオリジナルのポーカートーナメント「ABEMA POKER INVITATIONAL」が開催。1対1のタイマン勝負だからこそ際立つプレーヤーの細かなリアクションに注目が集まった。

【映像】可愛すぎるポーカー女王、カメラが捉えた真剣表情と“美爪”

長かった1dayトーナメントも残り2名、優勝をかけたタイマン対決（ヘッズアップ）となり、東大出身イケメンプロ・新田渓と、世界最高峰のポーカー大会「WSOP」女子部門2連覇の実績を持つ女王・岡本詩菜が顔を突き合わせた。

2人とディーラーによるコールの掛け声、そしてカードとチップを弾く音のみが響く緊迫した空間。カメラはヘッズアップを戦う両者の“ポーカーフェイス”を捉えるが、この場面では新田のアクションに対し岡本が長考に入る。

岡本が一瞬新田へ目線を送ったのち、カメラは岡本の手元へズームイン。シンプルながら美しく手入れがされた“美爪”際立つ左手で自身のカードを押さえつつ、チップをベットするおなじみのスタイルで、アクションを行なった。

ヘッズアップとなり、お互いの細かい表情や所作まで丁寧に切り取られたこの場面。視聴者も「岡本さんかわいい」「指長っ」「しいなさんネイルきれい」などとリアクションしていた。なお2人の勝負は岡本が新田を逆転で下し、大会初代王者に輝いている。

◆ABEMA POKER INVITATIONAL 国内最高峰のポーカープレイヤー8名が火花を散らす「ABEMA」オリジナルの“招待制”新トーナメント。優勝賞金は1,000万円。8人1テーブルで一度敗退すると再エントリー不可能の一発勝負で争われる。

（ABEMA／「ABEMA POKER INVITATIONAL」より）